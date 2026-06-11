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11.06.2026
Aggiornato alle 17:01

Ultimo giorno di scuola, Schettini e l’addio ai suoi studenti: ma non è come sembra

Redazione
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Indice
Il chiarimento
Compiti delle vacanze, parla Schettini

La scuola è finita: questi sono giorni di addii tra docenti e studenti: ci sono supplenti che salutano le proprie classi, alunni che passano al successivo ciclo scolastico. Il docente e content creator Vincenzo Schettini ha postato un selfie con alcuni studenti con la scritta: “Addio ragazzi”.

Ecco la descrizione del post: “Non sarò più il vostro prof. Affrontate il futuro con curiosità, coraggio e fiducia nelle vostre capacità. Fate tesoro delle esperienze che vivrete, degli errori, dei traguardi che raggiungerete. Io continuerò a seguirvi da lontano, facendo il tifo per voi”.

Il chiarimento

Ad alcuni è parso un post di addio all’insegnamento e alla scuola. Interpellato ai nostri microfoni Schettini ha però chiarito: “Non lascio l’insegnamento, lascio quegli studenti, quella classe che l’anno prossimo non avrò più”.

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Compiti delle vacanze, parla Schettini

Compiti in classe tradizionali? No, grazie: Schettini ha rivelato qualche giorno fa, postando, sui canali social de La Fisica Che Ci Piace, con uno screenshot direttamente dal registro elettronico della sua classe, cosa assegnerà ai suoi studenti.

Nel corso della sua ultima lezione, così come testimoniato dall’immagine, il docente di fisica ha parlato con i suoi alunni in merito alle attività da fare durante la pausa estiva. Ecco i compiti per le vacanze che ha assegnato: dare una mano in famiglia, fare sport e dedicarsi a parlare con gli altri.

Tre suggerimenti, più che compiti assegnati, che mirano a far crescere gli alunni anche dal punto di vista emotivo.

vincenzo schettini

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