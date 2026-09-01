Un anno insieme, un cammino che continua

Cari ragazzi,

avete probabilmente saputo che sono stato nominato in un’altra scuola e che dunque non sarò più con voi.

Dico la verità: avrei tanto desiderato rimanere nella comunità del Copernico e proseguire con voi il cammino! Tuttavia non sempre i desideri coincidono con la realtà. Ma questo è anche il bello della vita: l’imprevedibilità di quello che accade può persino superare le nostre aspettative.

E io l’ho imparato sulla mia pelle, perché è esattamente quello che è accaduto a me quest’anno. Solo un anno fa arrivavo al Copernico pieno di preoccupazioni e di domande, lasciandomi alle spalle un’esperienza scolastica negativa che mi aveva procurato tanta tristezza. Oggi me ne vado riconciliato con il mio lavoro e con una nuova fiducia nella scuola e nelle sue possibilità educative.

Per questo devo certamente ringraziare la Dirigente e tutti i docenti che mi hanno accolto con grande benevolenza e con grande fiducia nelle mie possibilità, facendomi sentire fin da subito parte del Copernico.

Allo stesso modo, però, voglio ringraziare ciascuno di voi. Non mi conoscevate, eppure mi avete accolto con grande disponibilità. E con la stessa grande disponibilità avete accolto ogni mia parola, ogni mio gesto, ogni mia lezione, ogni voto, ogni verifica (persino ogni crocetta!). Avete accolto tutto – anche quello che magari non capivate o non condividevate – con rispetto, educazione e fiducia. Lo stesso rispetto, la stessa educazione, la stessa fiducia con cui ho sempre cercato di guardarvi e di guidarvi. Non è scontato che questo accada, e dunque vi ringrazio.

Da questo anno passato insieme spero tanto che abbiate colto la cosa fondamentale, e cioè che vi ho voluti bene. Spero abbiate capito che ogni mia azione, ogni parola, ogni voto, ogni rimprovero anche, sono stati dettati da una grande passione per la vostra crescita. Perché “volere bene” significa innanzitutto questo: avere passione che l’altro cresca e fare quello che serve perché questo possa accadere.

Ma quello che ogni giorno ho cercato di donarvi è stato soprattutto l’esempio: esempio di serietà, esempio di volontà, esempio di educazione, esempio di impegno nel lavoro. La parola, infatti, se non è accompagnata dall’esempio, non vale nulla. A volte ci sono riuscito, altre volte meno, ma il mio obiettivo è sempre stato questo: essere un maestro con le parole e un testimone con l’esempio. Se siete riusciti a cogliere questo dalla mia presenza e dal mio lavoro con voi, posso lasciarvi con serenità.

Spero, soprattutto, di essere riuscito a trasmettervi ciò che ho cercato di insegnarvi fin dal primo giorno, sia con le parole sia con l’esempio, ovvero il desiderio di crescere, l’aspirazione a fiorire, la voglia di portare a maturazione i “semi” che ciascuno di voi custodisce in sé e che aspettano solo di emergere. In mille modi, ho sempre cercato di insegnarvi una e una sola cosa: abbiate cura di voi stessi, abbiate passione per la vostra crescita, desiderate diventare persone migliori e più belle!

Perché questo accada, però, occorre l’acqua giusta, e questa acqua si chiama “impegno”. Non si cresce senza volerlo e, soprattutto, non si cresce senza “coltivare il terreno”, cioè voi stessi, ogni giorno. Non abbiate paura della fatica, perché la strada della fatica, dell’impegno, del lavoro conducono alla crescita! Ricordando sempre che “c’è un solo modo di lavorare: bene”.

Per il momento vi saluto di vero cuore, augurandovi tantissima felicità e tantissima crescita. Una crescita che è a portata di mano, se solo lo vorrete. Ricordandovi sempre che, come disse molti secoli fa un mio amico, “l’importante non è vivere, ma vivere bene”, e cioè “vivere con virtù e giustizia”. (Critone, 48b)

È stato per me un onore essere vostro di compagno di strada per il tempo che mi è stato concesso di farlo e, seppur da lontano, rimango spettatore interessato del vostro cammino.

Marco Radaelli