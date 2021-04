Un consiglio agli studenti in vista dell’Esame di Maturità

Buongiorno

giustamente ci si preoccupa di dare al prossimo esame di maturità, il secondo consecutivo in condizioni d’emergenza, una veste seria. Non si dimentichi però che la serietà o meno di questo e di ogni esame dipende in larghissima parte dagli studenti, in qualunque situazione e contesto si svolgano gli esami.

Ricordo la mia maturità, nel lontano 1978: era il tempo dell’esame “provvisorio” post 68, una provvisorietà durata quasi 30 anni. La strategia di molti era: “studio solo le materie previste per l’esame, le altre no, perché tanto non ci sono”. Io adottai invece una strategia diversa: continuai a studiare assiduamente anche le materie fuori esame, convinto che avrebbero comunque giovato alla mia preparazione globale, con ricadute positive anche sulle discipline oggetto dell’esame di Stato.

Ed ebbi ragione: infatti gli esaminatori si complimentarono con me per la capacità di estendere interdisciplinarmente il discorso inglobando anche materie e argomenti non strettamente richieste dalle prove d’esame. Il che contribuì a valorizzare la mia prestazione e a farmi conseguire – detto molto (im)modestamente – il massimo dei voti.

Ovviamente, da ex maturando e da insegnante, consiglio a tutti di fare così!

Daniele Orla

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook