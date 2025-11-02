Università della Calabria, passaggio di testimone per il nuovo Rettore. Inizia l’era del prof. Gianluigi Greco

Nella giornata di venerdì 31 ottobre 2025, presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria, con una cerimonia intensa e molto partecipata, segnata da lunghi applausi, la comunità accademica ha suggellato un mandato di sei anni di svolta e salutato l’avvio di una nuova stagione. Stiamo parlando del passaggio di consegne dall’uscente Rettore prof. Nicola Leone al nuovo Rettore prof. Gianluigi Greco.

Il passaggio iconico al nuovo Rettore

Si è trattato di un passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo Rettore dell’UNICAL dal valore iconico, infatti si è visto il Rettore Nicola Leone togliersi l’ermellino, con un gesto semplice ma carico di significato, e di appoggiarlo sulle spalle del suo successore prof. Gianluigi Greco. Un passaggio dall’alto significato simbolico che testimonia la continuità intellettuale e culturale del rettorato dell’Università della Calabria.

La cerimonia è stata introdotta e moderata dal decano dell’Unical, professore Francesco Altimari, e accompagnata dall’esibizione dell’orchestra del Conservatorio “Giacomantonio” di Cosenza e dal coro Univocalis. I discorsi di Leone e di Greco sono stati interrotti a più riprese dagli applausi di una comunità universitaria partecipe, emozionata e unita.

Chi è il nuovo Rettore

Gianluigi Greco nato a Cosenza nel 1977 è professore ordinario di Informatica presso l’Università della Calabria, dove ricopre dal 2018 il ruolo di Direttore del Dipartimento di Matematica e informatica. Dal 2018 è anche membro del Senato Accademico, organo in cui dal 2020 coordina la Commissione Didattica. Dal 2019 è altresì coordinatore della Commissione “PRO3” per la definizione e il monitoraggio delle politiche strategiche di Ateneo. In precedenza, dal 2019 al 2022, è stato coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica e, dal 2017 al 2020, è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Linguistico di Ateneo. Da gennaio 2022 il prof. Greco è Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, società scientifica di riferimento nel settore, fondata nel 1988 e cui afferiscono oltre 2000 professori e ricercatori di Università e centri di ricerca. In rappresentanza dell’ecosistema italiano della ricerca, dal 2023 coordina la task force sull’IA istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2024 è, inoltre, membro del Joint Advisory Group on AI, gruppo consultivo italo-canadese sull’Intelligenza Artificiale.

Figura di primo piano nella comunità scientifica e accademica, incarna la nuova generazione di leadership universitaria che unisce visione strategica e competenza tecnologica.

Le tre future direttrici

Il neo Rettore prof. Greco nel suo discorso di insediamento ha sottolineato la necessità di custodire i valori dell’ateneo, dei suoi padri fondatori. Ha indicato tre “direttrici” per il suo sessennio 2025-2031: il coraggio di innovare, per proiettare l’ateneo nel futuro pur senza perdere la propria identità; il valore dell’ascolto, come strumento di crescita, confronto e autocritica; e la forza della partecipazione, per promuovere una governance aperta e non autoreferenziale.

La redazione de La Tecnica della Scuola, che più volte ha ospitato il prof. Gianluigi Greco per trattare temi fondamentali sull’educazione civica e l’uso consapevole dell’Intelligenza artificiale a scuola, si complimenta e rivolge i migliori auguri di buon lavoro al Magnifico Rettore dell’UNICAL.