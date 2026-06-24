Registrati
Diretta video

Prima Ora | Notizie del 24 giugno

I lettori ci scrivono
24.06.2026

Università e affitti: forse dobbiamo ripensare la geografia degli atenei

Giuseppe Tizza
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

L’emergenza abitativa degli studenti universitari è diventata uno dei problemi più discussi degli ultimi anni. I costi degli affitti nelle grandi città universitarie continuano a crescere, mentre i posti disponibili nelle residenze studentesche restano insufficienti.
Il recente Piano Casa interviene con nuove risorse e misure di sostegno, ma forse vale la pena riflettere anche su una soluzione diversa, già adottata con successo in altri Paesi europei.

Nei Paesi Bassi molte università e campus si trovano in città di dimensioni contenute, dove il costo della vita è più sostenibile. In Germania il fenomeno è ancora più evidente: importanti sedi universitarie si trovano in centri come Tübingen, Heidelberg, Marburg, Göttingen o Passau. Non si tratta di metropoli, ma di città che hanno costruito la propria identità anche intorno all’università.

Questa distribuzione territoriale produce diversi vantaggi. Gli studenti trovano alloggi a prezzi più accessibili, le città beneficiano della presenza di giovani e di attività culturali, mentre le grandi aree metropolitane non subiscono una pressione eccessiva sul mercato immobiliare.

In Italia, invece, la concentrazione degli studenti in poche grandi città contribuisce ad aggravare il problema degli affitti. Forse sarebbe opportuno incentivare la crescita di poli universitari in città medie e piccole, valorizzando strutture già esistenti e favorendo una più equilibrata distribuzione degli iscritti sul territorio nazionale.

La questione degli alloggi universitari non riguarda soltanto il numero delle stanze disponibili. Riguarda anche il modo in cui immaginiamo il rapporto tra università, territorio e qualità della vita.
Costruire nuovi studentati è certamente necessario. Ma forse è arrivato il momento di chiederci se non sia utile ripensare anche la geografia dell’università italiana.

piano casaUniversità

Piano Casa, docenti inclusi tra i beneficiari: la Lega rivendica il risultato

Docenti e Ata schiacciati dal caro vita, Valditara: il Piano casa 2026 dà risposta alle esigenze abitative del personale scolastico

Piano casa 2026, immobili a canone calmierato per docenti e ATA: approvato emendamento, importanti novità

Piano casa 2026, continua l’iter alla Camera: per Meloni si rivolge ai docenti in “fascia grigia”, né benestanti né poveri

Piano casa 2026, Meloni: “Aiuta lavoratori e docenti che fanno fatica a pagare mutuo o affitto”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Università e affitti: forse dobbiamo ripensare la geografia degli atenei

Giuseppe Tizza

Aumento stipendi docenti e Ata nel cedolino di agosto, arretrati probabilmente a luglio. Parla Cavallini (Anief) – VIDEO

Redazione

Rinnovo contratto scuola, Serafini (Snals): tutti i temi dell’incontro. La trattativa riprende il 22 luglio

Redazione

Smart working per il personale ATA, UIL Scuola: il dirigente scolastico garantisca, e non semplicemente favorisca, l’accesso al lavoro agile

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata