Piano Casa, docenti inclusi tra i beneficiari: la Lega rivendica il risultato

Il Piano Casa del governo approda in aula alla Camera dopo aver completato il passaggio in commissione Ambiente il 18 giugno, con il voto di fiducia atteso per lunedì e la scadenza per la seconda lettura al Senato fissata al 6 luglio. Tra le novità più rilevanti del decreto legge 66/2026, presentato il 7 maggio, c’è l’estensione dell’accesso agli immobili a canone calmierato anche ai dipendenti pubblici: insegnanti, forze dell’ordine e personale sanitario.

Cosa prevede il decreto per il personale scolastico

Un emendamento approvato all’articolo 1 del decreto ha inserito esplicitamente, tra i destinatari prioritari del Piano, il personale scolastico, sanitario, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate. Il Piano Casa punta a rendere disponibili 100mila alloggi in dieci anni, con prezzi scontati di almeno il 33% rispetto al mercato, grazie al coinvolgimento dei privati in cambio di percorsi burocratici semplificati. La premier Meloni aveva già citato il caso emblematico di un insegnante con 1.700 euro netti mensili costretto a spendere oltre mille euro per un affitto a Milano: con il nuovo meccanismo, il risparmio stimato sarebbe di circa 350 euro al mese. Il ministro Valditara aveva anticipato la misura già la scorsa estate, chiedendo che nei futuri progetti di edilizia residenziale sociale fossero riservati alloggi a prezzi calmierati per i professionisti della scuola, in particolare per i fuori sede.

La nota della Lega: “Siamo noi a fare i fatti”

“Il Piano Casa è un programma ambizioso, pensato soprattutto per chi non può permettersi una casa a prezzi di mercato. Grazie alla Lega, questa possibilità sarà concessa anche ai docenti”, dichiara la deputata e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione Giovanna Miele. La parlamentare rivendica il risultato come frutto del lavoro del partito e ringrazia il ministro Valditara per aver ribadito la misura sulla stampa. Miele annuncia inoltre che presto arriverà in aula anche la sua proposta di legge per la valorizzazione del docente per l’inclusione.