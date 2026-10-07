Università, uno studente su cinque studia fuori sede: quali sono le regioni da cui si parte di più?

Circa uno studente universitario su cinque studia fuori regione. Lo rileva l’Osservatorio sui flussi migratori di Skuola.net, basato sui dati del Ministero dell’Università e della Ricerca relativi all’anno accademico 2024/25: gli iscritti con residenza diversa da quella della regione dell’ateneo sono 403.298, il 24,08% di chi frequenta atenei non telematici, compresi circa 68mila residenti all’estero, in crescita del 20%.

I numeri assoluti

Considerando solo gli studenti italiani, la mobilità riguarda 335.207 persone, pari al 20,83% degli immatricolati, contro il 21,57% del 2023/24 (343.632 fuorisede). Quattro su dieci provengono da Puglia (37.791), Veneto (34.300), Lombardia (32.062) e Sicilia (30.348): la Lombardia ha superato la Sicilia e sale al terzo posto. Seguono la Campania con 28.058 studenti e la Calabria con 19.963.

Le piccole regioni in testa per incidenza

In percentuale primeggiano le regioni più piccole: Basilicata con il 73% (11.905 su 16.213), nonostante la presenza dell’Università della Basilicata, Valle d’Aosta con il 67%, Molise con il 55%, Trento con il 47% e Bolzano con il 45%. Secondo l’Osservatorio, pesa probabilmente un fattore di scala territoriale: chi cresce in un piccolo centro desidera più spesso un’esperienza fuori casa e guarda alle prospettive lavorative dopo la laurea. Superiori alla media nazionale anche i tassi di Abruzzo (38%), Calabria (34%), Marche (33%), Puglia (32%), Liguria (29%), Veneto (28%), Friuli-Venezia Giulia (27%), Umbria (26%) e Sicilia (22%). Ogni ateneo, ricorda l’Osservatorio, ha peculiarità di offerta formativa: dove esiste una sola opzione, la scelta è più limitata.

Dove si resta

Il tasso più basso è nel Lazio, con il 9% (16.056 su 184.073), seguito da Lombardia e Toscana al 14% e dalla Campania al 15%. Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna si fermano al 16%. Per il Lazio, osserva Skuola.net, conta la geografia: più della metà degli abitanti vive a Roma e dintorni, dove ci sono tre università pubbliche e diverse private.