Uomo senza vita trovato accanto al cancello della scuola dai collaboratori scolastici: ipotesi gesto volontario

Tragedia a Modena: il corpo di un uomo senza vita è stato trovato stamattina, 14 aprile, accanto al cancello di un plesso scolastico. Immediato l’allarme fatto scattare dai collaboratori scolastici che hanno fatto l’amara scoperta.

Il ritrovamento

Come riporta Modena Today, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto è quindi immediatamente intervenuta la Polizia di Stato. L’area è stata ovviamente circoscritta e la scuola è stata chiusa.

La tragedia si è consumata nel corso della notte e attualmente l’ipotesi data quasi per certa è che si sia trattato di un gesto volontario. L’uomo di giovane età, era privo di documenti.

Il precedente

Un caso simile è avvenuto a Roma poche settimane fa. A dare la notizia è stata la Repubblica, parlando di “macabro ritrovamento” in un liceo classico statale. “Una donna è stata trovata morta davanti alle scale di emergenza“, si legge nell’articolo. “Stando alle prime ricostruzioni, era in pigiama. Non si tratta di una studentessa o di una lavoratrice della scuola“.

Anche in quel caso l’istituto è stato immediatamente chiuso.