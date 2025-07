Usa, ancora sparatorie. Un morto in un college del New Mexico

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta venerdì scorso in un complesso di dormitori dell’Università del New Mexico.

La polizia del campus ha ricevuto, si legge su Adnkronos, una segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi a ‘Casas del Rio’, uno dei centri che ospitano gli alloggi per gli studenti, e ha soccorso due persone con ferite da arma da fuoco. Una è stata dichiarata morta e l’altra ha riportato ferite non mortali.

Intanto, dall’Università è partita una dichiarazione: “In via precauzionale, l’università ha chiuso il suo campus centrale di Albuquerque”, mentre si sarebbe certi che il sospettato sia ancora in libertà e potrebbe trovarsi ancora nel campus.

In Usa, comunque, episodi del genere nelle scuole o nelle università sono frequenti, ricordiamo il massacro alla Columbine High School; quello alla Sandy Hook Elementary School, e la strage alla Robb Elementary School. Qui un giovane armato uccise 19 bambini e 2 adulti, e ne ferì più di 18.

L’impatto, per l’opinione pubblica americana, è stato devastante, ma nulla è sortito, per esempio, sulla richiesta di limitazione della vendita delle armi, fin troppo facile negli Stati Uniti.

Addirittura esponenti del partito di Trump si sono fatti fotografare col mitra in pugno, mentre si va diffondendo la richiesta di istruire i docenti all’uso scientifico e più micidiale delle armi da fuoco.

Una sorta di corso di aggiornamento periodico per eliminare, stile far west, il presunto killer, prima che faccia uso delle sue pistole. Una sfida, insomma, all’O.K. Corral.

In ogni caso, eventi simili, pur avendo innescato accesi dibattiti sulla legislazione riguardante le armi da fuoco e la sicurezza nelle scuole, non sono riusciti a smuovere le leggi sulla materia, che sono rimaste sempre uguali.