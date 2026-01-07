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07.01.2026
Aggiornato il 22.01.2026 alle 17:53

Usr Sicilia: nominato il nuovo direttore, è Filippo Serra. “Fondamentale è il benessere a scuola”, il suo messaggio

Redazione
Indice
Chi è Filippo Serra
Il messaggio di saluto

Da qualche giorno è stato nominato come direttore generale dell’Usr Sicilia Filippo Serra, successore di Giuseppe Pierro, nominato nel 2022.

Chi è Filippo Serra

Nato a Cagliari, 59 anni, laurea in Giurisprudenza all’Università di Cagliari, dottorato di ricerca in Scienze giuridiche all’Università di Milano – Bicocca, Filippo Serra ha una lunga esperienza all’interno del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sia sul territorio in Sardegna che presso la sede centrale a Roma, dove ha ricoperto vari ruoli, da funzionario a Direttore generale per il personale scolastico.

Il messaggio di saluto

Ecco uno stralcio del messaggio di saluto del nuovo direttore: “Tutti noi siamo costantemente impegnati, pur nella diversità del proprio ruolo, a tracciare un percorso educativo che aiuti e accompagni le nuove generazioni a costruire e affinare competenze e abilità, a scoprire il proprio talento e vocazione, affinché possano diventare cittadine e cittadini
attivi e responsabili una volta che avranno concluso il loro percorso di studi”.

“La scuola non lascia indietro nessuno, si impegna a raggiungere tutti, valorizzare le differenze, garantire pari opportunità, contrastare la povertà educativa, ritardi e abbandoni oltre ad essere presidio di legalità. Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo interrogarci per trovare le strategie più adatte al contesto in cui si opera e più aderenti alle esigenze educative di studentesse e studenti, ben consapevoli delle sfide a cui i nostri tempi ci chiamano anche sul fronte dell’innovazione didattica e tecnologica”.

“Sono convinto che il patto educativo scuola-famiglia, che è alla base di un buon percorso di apprendimento, apre a una visione di corresponsabilità, co-costruzione del sapere e anche della condotta e degli atteggiamenti dei nostri ragazzi nei rapporti con l’ambiente e con le persone, adulti e coetanei, con le quali interagiscono tra i banchi di scuola e nel tempo libero, aiutando a prevenire e contrastare fenomeni di violenza e discriminazione quali bullismo e cyberbullismo. Il mondo della scuola nel suo insieme è un sistema complesso e articolato che richiede la collaborazione di tutti, del prezioso contributo di ognuno di noi per funzionare al meglio in ogni sua
fase e in ogni suo ambito.

“Fondamentale è il benessere a scuola, perché influisce positivamente sulla concentrazione, la motivazione e la capacità di apprendimento. Per questo le aule devono essere luoghi idonei allo studio, spazi confortevoli e sicuri in ogni circostanza. Ci saranno difficoltà da superare, problemi da risolvere, nuove sfide da affrontare. Siamo tutti chiamati a un impegno condiviso quale parte attiva di una comunità educante. Una collettività capace di rispondere alle richieste educative sia del nostro tempo sia del contesto territoriale in cui i giovani vivono. Sono sicuro che con il vostro contributo, grazie alla professionalità di tutte le componenti della scuola siciliana, riusciremo a raggiungere gli impegnativi obiettivi che la nostra società richiede ad una scuola al passo con i tempi”.

La redazione della Tecnica della Scuola porge le sue congratulazioni al nuovo direttore generale Serra, augurandogli buon lavoro.

scuolaSiciliaUSR Sicilia

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