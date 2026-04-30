Valditara: “Istituti tecnici? Stimolanti. C’è la necessità che le imprese vadano nelle scuole per raccontare il Made in Italy”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto ai microfoni di ScuolaZoo in occasione del Salone del Mobile di Milano. Il capo del dicastero di Viale Trastevere ha parlato di orientamento, lavoro, sistema 4+2.

Ecco le sue parole: “C’è un rapporto che vogliamo sia sempre più stretto sia con la riforma dell’istruzione tecnico professionale cosiddetto 4+2 con scuola e impresa formazione e mondo del lavoro che devono essere sempre più collegati ma c’è anche la necessità che le imprese vadano nelle scuole per raccontare la bellezza straordinaria del made in Italy, di questa produzione spesso di natura artigianale che caratterizza l’eccellenza italiana del mondo”.

Valditara sul “saper fare”

“La valorizzazione del saper fare, della cultura del lavoro, ma anche di questa intelligenza creativa, è fondamentale per entusiasmare i nostri giovani, per accogliere nel sistema formativo ragazzi che altrimenti rischierebbero di abbandonare precocemente oppure di scegliere percorsi non idonei a realizzare i propri talenti”.

“Nelle scuole di istruzione tecnica e professionale c’è tanta intelligenza artificiale, ci sono nuove tecnologie, ci sono strumentazioni in laboratori d’avanguardia. È anche per questo che queste scuole sono estremamente stimolanti, perché rappresentano una sfida per il futuro”, ha concluso.

Valditara: “Scuola seconda casa”

Il Ministro, riferisce l’Ansa, ieri ha visitato il Belvedere, seconda tappa casertana dopo quella svolta presso l’istituto Giannone-De Amicis, dove Valditara aveva dichiarato che “la scuola deve diventare un po’ la seconda casa e gli insegnanti sono come dei vostri genitori che vi accolgono e vi guidano nel percorso di vita, e voi dovete voler bene ai vostri insegnanti e ai vostri genitori, perché sono dei maestri di vita“.

Al Belvedere di San Leucio, il titolare del Mim si è recato per partecipare all’evento conclusivo “La Scuola Italiana per il Made in Italy”.

“Il made in Italy – ha sottolineato Valditara – è fatto di tante imprese, di tanto saper fare, di tanta genialità e creatività, e tutto ciò va trasmesso dalla scuola al territorio. È necessario che vi sia questo forte collegamento tra scuola e territorio, che poi è il senso della nostra riforma”, anche di quella più recente dei nuovi istituti tecnici.

Infine, Valditara ha tenuto a sottolineare il primato della Campania quanto alla lotta alla dispersione scolastica, che “prima del 2022 era al 16%, oggi l’abbiamo portata al 9%, meglio della Germania“.