Valditara: la scuola deve dare più spazio ad imprese, saper fare e genialità, così diffonderà lo spirito del Made in Italy

“Noi italiani abbiamo conquistato il mondo con l’arte, la cucina, la bellezza, la qualità, mentre altri lo hanno fatto con le guerre, gli eserciti e le armi. Perciò la nostra missione è diffondere tali valori, che sono lo spirito del Made in Italy, ciò che lo rende possibile. Ed è fondamentale che questa straordinaria tradizione non vada dispersa e venga trasmessa alle giovani generazioni tramite la scuola”. Così si è espresso il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a Caserta, al Belvedere di San Leucio, monumento che con la Reggia e l’Acquedotto Carolino è patrimonio dell’Unesco.

Il Ministro, riferisce l’Ansa, ha visitato il Belvedere, seconda tappa casertana dopo quella svolta presso l’istituto Giannone-De Amicis, dove Valditara aveva dichiarato che “la scuola deve diventare un po’ la seconda casa e gli insegnanti sono come dei vostri genitori che vi accolgono e vi guidano nel percorso di vita, e voi dovete voler bene ai vostri insegnanti e ai vostri genitori, perché sono dei maestri di vita“.

Al Belvedere di San Leucio, il titolare del Mim si è recato per partecipare all’evento conclusivo “La Scuola Italiana per il Made in Italy”.

“Il made in Italy – ha sottolineato Valditara – è fatto di tante imprese, di tanto saper fare, di tanta genialità e creatività, e tutto ciò va trasmesso dalla scuola al territorio. È necessario che vi sia questo forte collegamento tra scuola e territorio, che poi è il senso della nostra riforma”, anche di quella più recente dei nuovi istituti tecnici.

Infine, Valditara ha tenuto a sottolineare il primato della Campania quanto alla lotta alla dispersione scolastica, che “prima del 2022 era al 16%, oggi l’abbiamo portata al 9%, meglio della Germania“.