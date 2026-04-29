Valditara agli alunni: i docenti sono come dei vostri genitori e la scuola è una seconda casa

“La scuola deve diventare un po’ la seconda casa e gli insegnanti sono come dei vostri genitori che vi accolgono e vi guidano nel percorso di vita, e voi dovete voler bene ai vostri insegnanti e ai vostri genitori, perché sono dei maestri di vita“. A dichiararlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rivolgendosi agli alunni dell’istituto Giannone-De Amicis di Caserta.

I bambini lo hanno accolto urlando “Ministro ti voglio bene“: un gesto, scrive l’Ansa, che ha commosso non poco Valditara.

“Sentire le parole di affetto che mi sono state rivolte da tante bambine e tanti bambini, da tanti ragazze e ragazzi, è qualche cosa di impagabile e di bellissimo”, ha detto il titolare del dicastero bianco.

Quindi, il Ministro si è soffermato sulle bellissime sensazioni provate entrando nel cortile della storica scuola casertana, situata in pieno centro a pochi passi dal Comune, dalla Prefettura e dalla Questura. “Appeno sono entrato nel cortile ho avvertito il profumo dei fiori, il profumo di una primavera avanzata, ho visto le arance, ho visto questo bellissimo giardino che certamente ispira qualche cosa di forte al nostro animo. Una natura che vi avvolge, vi saluta vi accoglie, e anche questo vuol dire essere in una scuola bella“.

Il Ministro ha tenuto quindi a sottolineare, confermando i dati in discesa sul fronte degli abbandoni scolastici, soprattutto dall’avvento di questa legislatura, che “dal 2023 ad oggi in Campania abbiamo recuperato circa 30.000 ragazze e ragazzi che non andavano più a scuola, abbiamo dato una possibilità straordinaria a questi ragazzi”.

“Sono queste le cose che i giornali devono raccontare, notizie da prima pagina: non si possono raccontare solo tragedie e disgrazie, bisogna tornare all’ottimismo”, ha concluso il ministro Giuseppe Valditara.