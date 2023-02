Valditara: “Non importa il voto ma l’impegno. Intervenire su luci e colori degli spazi affinché alunni e docenti vadano volentieri a scuola”

Oggi il ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto un vero e proprio tour in vari istituti scolastici della città di Torino, dalla Piazza dei Mestieri, all’Istituto tecnico superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione fino alle scuole medie Montalcini e Pascoli.

Durante la visita in quest’ultimo istituto, come riporta Ansa, Valditara ha detto, rivolgendosi agli studenti: “Voglio girare l’Italia, voglio girare le scuole italiane per incontrare ragazzi, docenti e personale per capire quali sono i veri problemi della scuola. Prendersi a cuore, prendersi cura di tutti i ragazzi è la mia missione. Il ministero dell’Istruzione e del Merito è al servizio vostro. Siete persone con i vostri talenti, meravigliosi, che dovete avere sempre contezza delle vostre potenzialità. Chi non riuscirà in matematica magari riuscirà in italiano, o magari avrà straordinarie manualità. Ognuno di voi ha talenti che la scuola deve saper fare emergere”

“Ecco la sfida della personalizzazione dell’istruzione, la centralità di orientarvi bene. Questa è la vera funzione della scuola: ‘fare cittadini maturi e responsabili’. Ho incontrato ragazzi difficili, con cui la scuola si è saputa sostituire magari alla famiglia per fare dei ragazzi di successo nel mondo del lavoro. Da queste scuole i ragazzi escono e trovano un lavoro che li realizza, che li fa divertire”, ha aggiunto.

Fondi stanziati alle scuole torinesi

“Oggi a Torino ho avuto un confronto cordiale e proficuo con il Sindaco Stefano Lo Russo, che ha tenuto a ringraziarmi per l’impegno del Ministero nel reperire sempre più finanziamenti a favore delle scuole”, ha dichiarato in un comunicato stampa Valditara. “Grazie a 1 miliardo e 200 milioni di risorse aggiuntive che il Ministero ha trovato nelle pieghe del bilancio (e che si sommano ai fondi del PNRR), il Comune di Torino ha potuto infatti usufruire di 12 milioni di euro in più per eseguire importanti lavori in due scuole dell’infanzia della città: Istituto comprensivo “Gabelli” – Scuola primaria “G.E. Pestalozzi”, Via Banfo 32, per € 5.090.400, e l’Istituto Comprensivo “Pacinotti” – Scuola primaria “Carlo Boncompagni”, Via Vidua 1, per € 6.606.033,48”.

“Grazie a questi fondi aggiuntivi, il Comune di Torino potrà liberare importanti risorse (che inizialmente avevano impegnato sulle due scuole) per opere complementari alla ristrutturazione della Biblioteca Civica di Torino Esposizioni, progetto strategico finanziato con Piano Complementare. Sono orgoglioso di avere garantito, con l’azione del Ministero che presiedo, importanti risorse in più per le scuole di tutta Italia, come mi confermano ogni giorno sindaci, assessori e dirigenti scolastici”, ha concluso il Ministro.

Gli ambienti di apprendimento confortevoli

Alla Montalcini il capo del dicastero di Viale Trastevere, come riportano IlSole24ore e Agenzia Nova, ha sollevato un’altra questione: “L’altra missione è quella di creare un ambiente confortevole. Se uno entra in un ambiente brutto e triste si deprime se invece si trova in un ambiente positivo diventa tutto stimolante. Ecco perché diffonderò una circolare con un nostro studio sulle luci e i colori legati all’apprendimento. L’auspicio che do a voi studenti è quello di studiare con responsabilità. Non è importante il voto che prendete ma l’impegno che ci mettete”, ha detto Valditara, parlando di ambienti di apprendimento.

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.

La scuola può richiedere il percorso completo o i singoli moduli al link sottostante.