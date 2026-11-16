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16.11.2026

Bolzano prima città in Italia per qualità della vita, scalzata Milano. Agli ultimi posti dieci città del Sud

Daniele Di Frangia
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Bolzano

È Bolzano la città in cui si vive meglio in Italia. Dopo due anni al primo posto viene scalzata Milano dalla vetta per qualità della vita. È quanto emerge dall’indagine del quotidiano ItaliaOggi, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 28esima edizione. Taranto scivola invece all’ultimo posto, scalzando Crotone.

Nella classifica del 2026 troviamo sul podio Bolzano, seguita da Milano e Bologna. Dietro salgono Padova, Trento e Rimini mentre scendono Firenze, Monza e Verona. Salgono di tanto Belluno (da 60esima a 31esima), Venezia (da 34esima a 18esima) e Pistoia (da 57esima a 39esima). Stabile Roma (da 29esima a 30esima).

A scivolare di tanto sono invece Lucca (dal 31esimo al 49esimo posto), Cremona (dal 39esimo al 55esimo posto) e Piacenza (dal 32esimo al 44esimo posto).

A chiudere la classifica dieci città del Sud. Ultima Taranto, penultima Crotone, prima Foggia, Caltanissetta, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Enna, Catania e Napoli.

La classifica è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: “Affari e Lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e Sicurezza”, “Reddito e Ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza Sociale” e “Turismo e Cultura”.

Bologna risulta la città con valori più alti in Istruzione (Laurea e diploma di scuola secondaria), Barletta, Andria e Trani quelle con valori più bassi.

BolognaBolzanoclassificaMilano

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