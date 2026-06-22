Valditara sul 4+2: “Oggi c’è scarsità di specializzazioni e competenze. Con la riforma importanti opportunità occupazionali”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato a parlare della riforma del 4+2. Lo ha fatto a margine dell’evento “Connecting to the future” promosso da Assolavoro al Palazzo Touring Club di Milano. Lo riporta Askanews:

“Una riforma che necessita di una collaborazione stretta per sviluppare politiche di orientamento che raggiungano le famiglie, le scuole, soprattutto quella fascia di età che riguarda i giovani che frequentano le scuole secondarie di primo grado per indirizzarli verso i nuovi percorsi del cosiddetto 4+2 che sono straordinariamente importanti per la competitività del nostro sistema imprenditoriale e che offrono opportunità occupazionali spesso sconosciute alle famiglie”.

“Mentre in passato c’era un problema di forte disoccupazione, quindi alla fine poi si trovavano le competenze o comunque si riusciva ad assumere, oggi invece c’è proprio un problema di scarsità di specializzazioni e di competenze, scarsità di personale che risponda alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più sofisticato, sempre più specializzato. E quindi è importantissima questa collaborazione anche per quanto riguarda i percorsi che noi abbiamo avviato con l’Africa e con altri paesi extraeuropei per la formazione di giovani all’estero e per poi saper incanalare nel sistema produttivo italiano queste competenze”.