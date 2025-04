Valutazione Dirigenti scolastici, la pagina del Ministero con tutte le info

Il decreto ministeriale 47 del 12 marzo 2025 introduce, dall’anno scolastico 2024/2025, il Sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici. Il Sistema è finalizzato a una oggettiva e trasparente valutazione dei risultati individuali sulla base

di obiettivi chiaramente definiti e misurabili dei comportamenti organizzativi e professionali messi in atto nell’esercizio della loro leadership.

Periodo transitorio

Per favorire l’introduzione graduale del Sistema di valutazione, tenuto conto che lo stesso viene adottato in corso d’anno, nell’anno scolastico 2024/2025 la valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici prevede obiettivi, indicatori e target definiti in maniera significativamente ridotta, con esclusione dell’obiettivo a rilevanza regionale.

Per l’anno scolastico 2024/25, inoltre, la tempistica è rimodulata comesegue:

Azione tempistica Definizione annuale degli obiettivi entro marzo 2025 Attribuzione del punteggio finale di valutazione entro novembre dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento

Misurazione e valutazione dei risultati

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun Dirigente scolastico per l’azione dirigenziale e i risultati conseguiti è pari a 100 punti.

Oggetto di misurazione e di valutazione sono:

Valutazione dei risultati in base al conseguimento degli obiettivi: max punti 80 – determinati dalla somma dei punteggi associati a ogni indicatore; Comportamenti professionali e organizzativi: max punti 20 – attribuiti dai Direttori generali degli USR – per le capacità di raggiungere i risultati in maniera trasversale a tutti gli indicatori connessi agli obiettivi assegnati, tenendo conto degli elementi conoscitivi acquisiti, nonché della complessità del contesto in cui opera il Dirigente scolastico.

La valutazione si intende negativa qualora il punteggio riportato dal Dirigente scolastico al termine del processo di valutazione sia uguale o inferiore a 30. In tal caso si attiva obbligatoriamente il contraddittorio.

Se c’è disaccordo sul punteggio della scheda di valutazione finale notificata tramite la piattaforma, entro dieci giorni da tale notifica il Dirigente scolastico può chiedere al Direttore generale dell’USR, con istanza scritta e motivata, di riesaminare la valutazione attivando l’eventuale fase di contraddittorio.

La piattaforma informatica

Tutte le fasi del procedimento di valutazione si svolgono all’interno di una piattaforma informatica dedicata, collegata al sistema informativo del Ministero integrato con altri sistemi.

Nella Piattaforma sono riportati gli obiettivi, gli indicatori e i target definiti con Decreto interdipartimentale. Viene inoltre riportato automaticamente, sulla base dei dati presenti nel sistema informativo, il raggiungimento del target previsto.

La pagina del MIM

Il Ministero ha predisposto una pagina in cui sono riportate tutte le informazioni reiguardanti il Sistema di valutazione dei risultati dei DS e dove saranno pubblicate anche eventuali FAQ.