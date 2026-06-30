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30.06.2026

Contratti di supplenza, Pei provvisorio, Tfa, scuola dell’infanzia: tutte le scadenze del 30 giugno

Redazione
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Indice
Scuola dell'infanzia
Contratti di supplenza
Tfa sostegno
Pei provvisorio
Scelta attività alternative alla religione cattolica

Oggi, 30 giugno, è il giorno del termine delle attività didattiche a scuola: per questo, e anche per altri motivi, è un giorno molto importante per il mondo della scuola. Sono molte le scadenze di oggi, tra Tfa, scuola dell’infanzia, contratti di supplenza. Ecco di cosa stiamo parlando, nel dettaglio.

Scuola dell’infanzia

Intanto oggi, 30 giugno, si concludono le attività didattiche alla scuola dell’infanzia.

Contratti di supplenza

Alcuni contratti di supplenza del personale scolastico scadono proprio oggi, 30 giugno. Proprio in questi giorni sono molti i docenti e ATA che cercano di ottenere la NASpI dopo la fine del loro rapporto di lavoro.

Tfa sostegno

Entro oggi, 30 giugno, devono essersi conclusi i percorsi di specializzazione sul sostegno didattico (Tfa) del X ciclo. La scadenza per il Tfa XI ciclo è il 30 giugno 2027.

Pei provvisorio

Entro ogni 30 giugno viene redatto il PEI provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l’inclusione da attivare l’anno successivo. Il PEI provvisorio riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore.

Scelta attività alternative alla religione cattolica

Entro il 30 giugno 2026 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.

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