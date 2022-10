Via i vincoli dalla mobilità, la parola passi alla contrattazione

Con una nota inviata ai rappresentati scuola dei partiti di maggioranza e di opposizione il comitato SBC (Scuola Bene Comune) ha chiesto che presto si metta la parola fine ai vincoli nella mobilità dei docenti e dei DSGA in particolar modo dei neo immessi in ruolo che hanno contraddistinto le politiche della diciottesima legislatura da Azzolina a Bianchi dal M5s al PD anche il PD in seguito ha mitigato le sue posizioni intransigenti nel governo giallorosso Conte 2.

Ci auguriamo come SBC che si continui il lavoro parlamentare di smantellamento dei vincoli introdotti nel 2019 da Fioramonti/ Azzolina governo Conte 2 e modificati nel 2001 da Bianchi Governo Draghi e che tutta la materia ritorni, come abbiamo sempre sostenuto fin dal 2019, nel suo alveo naturale, la contrattazione nazionale di comparto e le contrattazioni integrative relative ai trasferimenti, alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie.

Per SBC gli unici vincoli plausibili devono rimanere solo quelli introdotti dal CCNL 2018 e deve essere riscritto l’articolo 2 del CCNI sottoscritto il 27 gennaio.

Associazione Scuola Bene Comune