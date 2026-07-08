Viaggi del Ricordo, il MIM stanzia un milione di euro per la memoria delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata: manifestazioni di interesse dall’8 luglio al 21 agosto 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’iniziativa “Viaggi del ricordo” per l’anno 2026. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro della Legge 21 febbraio 2024, n. 16, punta a promuovere tra le giovani generazioni la conoscenza storica e culturale delle vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Un investimento per la memoria

Per l’anno scolastico di riferimento, il Ministero ha messo a disposizione uno stanziamento complessivo di 1.000.000,00 di euro. Queste risorse permetteranno alle istituzioni scolastiche selezionate di organizzare viaggi d’istruzione nei luoghi simbolo della Frontiera Adriatica e nelle terre d’origine degli esuli. Ogni scuola potrà coinvolgere un gruppo composto da un massimo di 30 studenti e tre docenti accompagnatori. I fondi copriranno le spese di viaggio, vitto, alloggio e gli ingressi a musei o mostre pertinenti alla tematica storica trattata.

Chi può partecipare

L’avviso è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie. Tuttavia, l’accesso al finanziamento è vincolato a precisi requisiti formativi e progettuali:

Formazione dei docenti: le scuole devono aver già partecipato a seminari regionali, nazionali o di macroarea sulla didattica della Frontiera Adriatica promossi dal Ministero.

le scuole devono aver già partecipato a seminari regionali, nazionali o di macroarea sulla didattica della Frontiera Adriatica promossi dal Ministero. Integrazione nel PTOF: è obbligatorio che le attività legate al “Giorno del Ricordo” siano inserite in modo sistematico e non sporadico nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2025-2028) dell’istituto.

è obbligatorio che le attività legate al “Giorno del Ricordo” siano inserite in modo sistematico e non sporadico nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2025-2028) dell’istituto. Collaborazione con le associazioni: le scuole dovranno scegliere uno dei percorsi didattici definiti dalla FEDERESULI, che fornirà supporto logistico e suggerimenti per le guide specializzate sul territorio.

Termini e modalità di presentazione

Le istituzioni scolastiche interessate potranno presentare la propria candidatura esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata (SIDI – MONITOR/PIMER). Il periodo per l’invio delle domande va dall’8 luglio 2026 fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2026.

Il Ministero ha precisato che le iniziative dovranno svolgersi entro l’anno scolastico 2026-2027, con una particolare attenzione alle celebrazioni del 10 febbraio, data in cui ricorre il “Giorno del ricordo”. Qualora le risorse non venissero interamente assegnate, i fondi residui saranno utilizzati per organizzare percorsi formativi propedeutici attraverso una scuola polo dedicata.

AVVISO E ALLEGATO