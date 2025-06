Vietato fumare anche fuori le scuole, in Francia multe salate (fino a 750 euro) per chi minaccia la salute dei minori

Da domenica 29 giugno in Francia entra il divieto assoluto di fumare in spiaggia, nei parchi, nei giardini pubblici, alle fermate degli autobus, ma anche all’esterno di biblioteche, piscine e scuole. L’ha deciso il governo transalpino, via decreto, pubblicato poche ore prima sulla Gazzetta Ufficiale.

La norma intende tutelare i bambini dal fumo passivo: al di fuori di tutte le strutture che accolgono minori, sarà infatti vietato fumare sigarette “entro un perimetro di almeno 10 metri”.

Il ministero della Salute ha spiegato che un testo dovrebbe, “nei prossimi giorni”, definire formalmente questo perimetro e la nuova segnaletica – un pittogramma – per queste nuove “aree senza fumo“, secondo il ministero.

Al momento, specifica l’Ansa, le sigarette elettroniche non sono interessate da questo divieto.

Qualsiasi violazione “potrà essere punita con una multa a partire da 135 euro, ma che può arrivare fino a 750 euro”, ha specificato il ministero, sebbene avesse promesso un periodo di “educazione” a fine maggio.

La nuova linea (in Italia il divieto di fumo vige solo all’interno delle scuole) è chiara: “Dove ci sono bambini, il tabacco deve sparire. Un parco, una spiaggia, una scuola, sono luoghi per giocare, imparare, respirare. Non per fumare”, hanno sottolineato Catherine Vautrin, ministra della Salute, e Yannick Neuder, ministro delegato incaricato per la Salute, vedendo in questo “un ulteriore passo verso una generazione senza tabacco”.

L’ampliamento degli spazi senza fumo era una delle misure previste dal programma nazionale per il controllo del tabacco 2023-2027, con l’ambizione di “raccogliere la sfida di una generazione libera dal tabacco entro il 2032”.