Suicidio 15enne bullizzato, il papà di Paolo Mendico: “I docenti devono essere preparati, non fare questo mestiere per lo stipendio”

Un altro suicidio, ancora una volta con lo spettro del bullismo: a togliersi la vita, lo scorso mercoledì 11 novembre, un quindicenne di Roma, che aveva deciso di intraprendere un percorso di transizione per diventare un ragazzo, tanto da essere chiamato col nome di elezione anche sul registro elettronico della sua classe.

I genitori, come riporta La Repubblica, la chiamavano al maschile e avevano dato l’assenso anche alla transizione che però “è stata negata dai medici per le cure psichiatriche che stava seguendo”. Purtroppo da poco il ragazzo era stato lasciato dal fidanzato.

La madre racconta il bullismo subìto

Mercoledì 11 novembre non è andato a scuola e si è lanciato dal terrazzo condominiale. La madre ha raccontato che a scuola era oggetto di angherie continue: “Hanno iniziato a bullizzarlo in prima media quando ha iniziato a tagliarsi i capelli e a dirci che voleva cambiare sesso, da ragazza a ragazzo. Veniva preso in giro per la sua scelta. Tutto è cominciato lì, alla scuola media”.

“Glielo dicevano in faccia: ‘Sei lesbica, sei una pu****a”, anche per messaggi sui social. Lui è arrivato ad avere paura che venissero sotto casa per dargli botte. Noi abbiamo anche parlato con un genitore che si è scusato. È stato in quel momento che è iniziata la depressione per la quale si curava da due anni”.

“La scuola ci ha lasciati soli. Mi hanno ricevuta e mi sono ritrovata seduta a un tavolo tondo e attorno a me tutti i professori. Sembrava un interrogatorio e io sembravo l’accusata. Abbiamo cambiato istituto, siamo andati in un altro istituto e ci siamo trovati benissimo. Così come al liceo artistico. Ma alla fine del primo anno per un litigio con una compagna, gelosa del fatto che era riuscito ad avere il nome cambiato sul registro, ha fatto di tutto per farlo emarginare da metà classe”.

La scuola non fa abbastanza?

A dire la loro, scagliandosi contro la scuola e i docenti, i genitori di Paolo Mendico, il ragazzo che si è tolto la vita nel settembre 2025, anche lui vittima di bullismo perché, a detta di alcuni compagni, era troppo “effemminato”. “Tutto parte dai genitori, da cosa trasmettono ai loro figli. E dagli insegnanti che non ascoltano e giudicano soltanto. Non cambia nulla, sono furioso”, queste le parole del padre di Paolo.

“I genitori devono migliorarsi, impegnarsi, ma anche la scuola, la classe docente. Devono esserci persone preparate dietro alle cattedre e non raccomandati che fanno questo mestiere per lo stipendio di fine mese. Quella dell’insegnante è una missione”.