Vite parallele, da Palazzeschi al Pof

Clof, clop, cloch,

cloffete,

cloppete,

clocchette,

chchch…

E’ giù

nel cortile,

la povera

fontana

malata;

che spasimo!

sentirla

tossire.

Tossisce,

tossisce,

un poco

si tace…

di nuovo.

tossisce.

Mia povera

fontana,

il male che hai

il cuore

mi preme.

Si tace,

non getta

più nulla.

Si tace,

non s’ode

rumore

di sorta

che forse …

che forse

sia morta?

Orrore

Ah! No.

Rieccola,

ancora

tossisce,

Clof, clop, cloch,

cloffete,

cloppete,

chchch…

La tisi

l’uccide.

Dio santo,

quel suo

eterno

tossire

mi fa

morire,

un poco

va bene,

ma tanto…

Che lagno!

Ma Habel!

Vittoria!

Andate,

correte,

chiudete

la fonte,

mi uccide

quel suo

eterno tossire!

Andate,

mettete

qualcosa

per farla

finire,

magari…

magari

morire.

Madonna!

Gesù!

Non più!

Non più.

Mia povera

fontana,

col male

che hai,

finisci

vedrai,

che uccidi

me pure.

Clof, clop, cloch,

cloffete,

cloppete,

clocchete,

chchch…

MOF, POF, PTOF

Moffete,

Poffete,

Ptoffete,

dad ddi pcto

E’ sempre più giù,

nel baratro,

la mia povera

Scuola

malata;

che spasimo!

sentirla

imputridire.

Grida,

urla,

un poco

si tace…

di nuovo

strepita.

Mia povera

Scuola,

il male che hai

il cuore

mi preme.

Si tace,

non sgorga

più nulla.

Si tace,

non s’ode

rumore

di sorta

che forse …

che forse

sia morta?

Orrore

Ah! No.

Rieccola,

ancora

si sente,

MOF, POF, PTOF

Moffete

Poffete

dad ddi pcto …

La tisi

l’uccide.

Dio santo,

quel suo

eterno

grido

mi fa

morire,

un poco

va bene,

ma tanto…

Che lagno!

Ma Julien, Eugène, Jean!

Marius, Cosette, Gavroche!

Andate,

Correte,

datele

soccorso

mi uccide

quel suo

eterno urlo!

Andate,

datele

qualcosa

per farla

calmare,

magari …

magari

dormire.

Madonna!

Gesù!

Non più!

Non più.

Mia povera

Scuola,

col male

che hai,

finisci

vedrai,

che uccidi

me pure.

MOF, POF, PTOF

Moffete,

Poffete,

Ptoffete,

dad ddi pcto.