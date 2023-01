Voti bassi, voti alti: i problemi della valutazione sono più complessi. Nostra INTERVISTA a Mario Rusconi (ANP)

Dopo aver raccolto l‘opinione del pedagogista Cristiano Corsini, con Mario Rusconi, presidente dell’ANP Roma, parliamo dei problemi della valutazione degli alunni e non solo.

La misurazione delle prove – sostiene Rusconi – è una cosa, ma la valutazione è un’altra questione.

La valutazione, infatti, deve avere una funzione educativa e formativa, cioè deve servire per aiutare gli studenti a migliorare i propri apprendimenti.

Ma perchè con sempre più maggior frequenza in tanti si sentono in diritto e in dovere di parlare di questioni scolastiche anche senza averne competenza?

Secondo Rusconi uno dei motivi è che la scuola non ha proprio piano autonomo di comunicazione e si trova quindi a dover subire le esternazioni di altri soggetti, giuste o sbagliate che siano.

Allargando il discorso a temi educativi più generali Rusconi osserva interviene anche su una espressione usata di recente dal ministro Valditara che ha detto che i ragazzi non vanno tenuti nella bambagia.

E’ vero – sottolinea il presidente di ANP Roma – ma il docente deve anche usare empatia nei confronti degli studenti in modo da sostenerli nel loro percorso di crescita.