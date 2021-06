Webinar gratuiti per muovere i primi passi nella didattica digitale

Nell’ambito delle azioni destinate al supporto dell’innovazione digitale nella scuola italiana, il Ministero dell’Istruzione, Apple e l’Osservatorio Permanente Giovani – Editori hanno siglato alla fine di settembre un protocollo d’intesa per la realizzazione di attività destinate a rinforzare le competenze digitali dei docenti.

Il protocollo, di durata triennale, intende promuovere iniziative per l’individuazione di soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti di apprendimento, favorire la condivisione

di informazioni e contenuti a supporto dei bisogni educativi dei docenti.

Nell’ambito di questo protocollo sono proposti a insegnanti e dirigenti webinar gratuiti dedicati all’uso della tecnologia in classe per stimolare il coinvolgimento dei ragazzi, l’espressione della loro creatività, lo sviluppo di skills come senso critico, problem solving, pensiero computazionale. Il percorso si sviluppa su curriculum didattici creati da Apple in collaborazione con docenti, dirigenti scolastici, esperti di apprendimento di tutto il mondo. Tutti questi programmi didattici sono completamente inclusivi e, grazie alle funzioni di accessibilità di Apple, sono indicati per alunni con BES/DSA.

Il 16 giugno, nell’ambito di questa iniziativa, REKORDATA, Apple Authorized Education Specialist, proporrà due nuovi eventi pensati per esplorare vari aspetti della didattica digitale con Apple. Il primo evento, “One video, more stories”, è dedicato alla creatività nella scuola. In questo webinar un Apple Distinguished Educator vi mostrerà come far creare ai vostri alunni splendidi video interattivi a scopo didattico (storytelling, presentazione di ricerche, attività, etc.) Il secondo evento, “iPad e gli elementi di apprendimento per tutti”, è pensato per mostrare le funzionalità di accessibilità e inclusione predefinite in iPad, che permettono il pieno accesso alla didattica anche ad alunni con disabilità e BES/DSA.

Gli eventi si terranno il 16 giugno tra le 14.30 e le 17.15.

L’iscrizione è sempre libera e gratuita ed è possibile registrarsi a più sessioni. Tutte le informazioni e il calendario completo sono disponibili a questo link.

