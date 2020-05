A settembre metà alunni in classe metà a casa per tre giorni a settimana, poi viceversa: aumenta il carico di lavoro dei docenti

A settembre metà alunni in classe metà a casa per tre giorni...

C’è già un piano avanzato per il ritorno in classe a settembre. A parlarne è stata la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, nel corso de ‘L’intervista’ di Maria Latella su Skytg24.

“Mai parlato di doppi turni”

La numero uno del dicastero di viale Trastevere ha specificato che il ministero dell’Istruzione non ha “mai parlato di doppi turni” per la ripresa della scuola a settembre.

L’ipotesi su cui si sta lavorando al dicastero di Viale Trastevere, ha ammesso la ministra, rimane comunque quella di dividere le classi: “la metà degli studenti per metà settimana” andrebbe a scuola, poi l’altra metà, e comunque si terrebbero sempre gli studenti che sono a distanza “collegati, così la socialità resta”.

L’ipotesi comporterà, è probabile, un aggravio di lavoro dei docenti, che già in questi due mesi hanno fatto registrare un incremento non indifferente del loro lavoro sommerso, peraltro già considerevole: la gestione contemporanea della classe divida, metà in presenza e l’altra metà a casa, quindi collegata in telecamera, comporterà infatti una maggiore impegno in fase di preparazione, ovviamente durante la stessa lezione, e pure per quel che riguarda la correzione dei compiti e delle esercitazioni, svolte con mezzi e quindi risultati necessariamente diversificati.

Il problema delle classi ‘pollaio’

Come anche fatto osservare dalla Tecnica della Scuola, anche proponendo consigli pratici ai docenti per il rientro in classe, il problema delle classi “pollaio” diventerà ingestibile con un’emergenza Coronavirus ancora non rientrata del tutto.

“Non possiamo far tornare gli studenti a scuola con 28-30 persone per classe. Io ho sempre fatto una battaglia contro le classi-pollaio”, ha tenuto a dire il ministro dell’Istruzione ricordando anche il suo impegno in Parlamento, in tempi non sospetti, perchè venissero eliminate.

Un impegno che, però, ad oggi non è andato oltre una modestissima riduzione di alunni solo nelle classi numerosi degli alunni delle scuole della secondaria superiore.