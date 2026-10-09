Accoltellamento a scuola, un altro caso in Polonia: quindicenne uccide una donna e ferisce due persone, arrestato

Ancora un caso di accoltellamento in Polonia. Nelle scorse ore un ragazzo di quindici anni ha colpito a morte una lavoratrice 37enne della sua ex scuola di Leszczydół-Nowiny, a 70 chilometri a est di Varsavia, e ferito altre due persone. Secondo RaiNews, il giovane è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine, ed è stato trovato in possesso di tre coltelli. L’episodio arriva a poche ore da un’altra aggressione all’arma bianca avvenuta nei pressi della capitale, dove un diciannovenne ha causato nove feriti.

“La donna è stata la prima persona aggredita dall’ex alunno”, ha spiegato Katarzyna Kucharska, portavoce della polizia della regione di Varsavia, citata dalla testata. “Successivamente un insegnante e il preside dell’istituto sono riusciti a immobilizzarlo, anche se questi li ha colpiti con la sua arma”. Un episodio che ha messo sotto shock la piccola comunità polacca e l’intero Paese, dove sembra in atto una recrudescenza di violenza da parte degli adolescenti nei confronti del personale scolastico.

“Sempre stamattina, la polizia ha arrestato un ragazzo di diciassette anni a Sierpc, a 125 chilometri a nord-ovest della capitale”, scrive infatti RaiNews, “dopo che questi aveva manifestato l’intenzione di compiere ìqualcosa di grandioso’ nella sua scuola”. Gli agenti, prontamente intervenuti, “hanno rinvenuto nel suo appartamento una borsa contenente due coltelli. A seguito di questi incidenti, il primo ministro Donald Tusk ha convocato d’urgenza una riunione con ministri e vertici di polizia”.