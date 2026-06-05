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05.06.2026

Accordo stato-regioni sicurezza 2025: obbligo di formazione per il dirigente – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano
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La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento Bolzano nella seduta 17 aprile 2025 ha sancito, attraverso quanto riportato nel documento allegato (Allegato A) al Rep. atti n. 59/CSR e con quanto indicato nella clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano, “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale”, nuove regole per l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

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Tali nuove regole hanno, per taluni aspetti, un impatto significativo e rivoluzionario sulle istituzioni scolastiche e soprattutto sulla figura del Dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro. Con la guida allegata si intendono fornire e chiarire alcuni tra gli aspetti più significativi di tale Accordo.  

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