Accordo stato-regioni sicurezza 2025: obbligo di formazione per il dirigente – GUIDA SCARICABILE

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento Bolzano nella seduta 17 aprile 2025 ha sancito, attraverso quanto riportato nel documento allegato (Allegato A) al Rep. atti n. 59/CSR e con quanto indicato nella clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano, “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale”, nuove regole per l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tali nuove regole hanno, per taluni aspetti, un impatto significativo e rivoluzionario sulle istituzioni scolastiche e soprattutto sulla figura del Dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro. Con la guida allegata si intendono fornire e chiarire alcuni tra gli aspetti più significativi di tale Accordo.