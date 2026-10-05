Manifestazioni in Francia, i docenti si fanno scudo per proteggere gli studenti tramite una catena umana

Nelle piazze francesi, tra le proteste degli studenti per le condizioni della scuola pubblica, i docenti si sarebbero fatti scudo per proteggere i ragazzi. Lo mostrerebbero diversi video che circolano in rete: gli insegnanti, uniti, sono scesi in piazza a sostegno dei loro studenti e hanno formato una catena umana per difenderli con i propri corpi da eventuali attacchi.

Le immagini che circolano in rete

I filmati mostrerebbero i docenti uniti nel proteggere gli studenti. In molti istituti, secondo le cronache, gli insegnanti sono scesi in piazza al fianco dei ragazzi, spiegando di voler sostenere «una battaglia legittima». Le scene si inserirebbero in un clima di forte tensione.

Scuole chiuse e scontri

Lunedì 5 ottobre tra 400 e 500 scuole superiori sono rimasti parzialmente o totalmente chiuse, ha spiegato il ministro dell’Istruzione Édouard Geffray, dopo una settimana di scontri tra polizia antisommossa e studenti. Secondo il ministro, 24 scuole sono state incendiate o saccheggiate dall’inizio della protesta. L’Ansa riporta almeno 5.000 arresti, soprattutto di adolescenti, e decine di feriti tra studenti e insegnanti. I sindacati hanno invitato i docenti a scioperare e per martedì 6 ottobre sono previste altre manifestazioni. Già il 1° ottobre gli istituti coinvolti erano oltre 300, da Parigi a Marsiglia, e i fermati 1.763, per il 90% minorenni, con 83 tra poliziotti e gendarmi feriti.

Perché protestano

Tutto è iniziato a Saint-Denis, nella banlieue nord di Parigi, dove gli studenti descrivono la scuola come simbolo dell’abbandono della scuola pubblica nelle periferie: topi negli edifici, muri che si sgretolano, servizi igienici degradati, insegnanti assenti e non sostituiti. Le richieste degli studenti riguardano più risorse, la sostituzione dei docenti assenti, classi meno affollate e maggiori investimenti. Secondo l’Unione degli Studenti, la causa è il deterioramento delle condizioni nelle scuole superiori.