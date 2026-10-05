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Estero
05.10.2026

Manifestazioni in Francia, i docenti si fanno scudo per proteggere gli studenti tramite una catena umana

Redazione
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Indice
Le immagini che circolano in rete
Scuole chiuse e scontri
Perché protestano

Nelle piazze francesi, tra le proteste degli studenti per le condizioni della scuola pubblica, i docenti si sarebbero fatti scudo per proteggere i ragazzi. Lo mostrerebbero diversi video che circolano in rete: gli insegnanti, uniti, sono scesi in piazza a sostegno dei loro studenti e hanno formato una catena umana per difenderli con i propri corpi da eventuali attacchi.

Le immagini che circolano in rete

I filmati mostrerebbero i docenti uniti nel proteggere gli studenti. In molti istituti, secondo le cronache, gli insegnanti sono scesi in piazza al fianco dei ragazzi, spiegando di voler sostenere «una battaglia legittima». Le scene si inserirebbero in un clima di forte tensione.

Scuole chiuse e scontri

Lunedì 5 ottobre tra 400 e 500 scuole superiori sono rimasti parzialmente o totalmente chiuse, ha spiegato il ministro dell’Istruzione Édouard Geffray, dopo una settimana di scontri tra polizia antisommossa e studenti. Secondo il ministro, 24 scuole sono state incendiate o saccheggiate dall’inizio della protesta. L’Ansa riporta almeno 5.000 arresti, soprattutto di adolescenti, e decine di feriti tra studenti e insegnanti. I sindacati hanno invitato i docenti a scioperare e per martedì 6 ottobre sono previste altre manifestazioni. Già il 1° ottobre gli istituti coinvolti erano oltre 300, da Parigi a Marsiglia, e i fermati 1.763, per il 90% minorenni, con 83 tra poliziotti e gendarmi feriti.

Perché protestano

Tutto è iniziato a Saint-Denis, nella banlieue nord di Parigi, dove gli studenti descrivono la scuola come simbolo dell’abbandono della scuola pubblica nelle periferie: topi negli edifici, muri che si sgretolano, servizi igienici degradati, insegnanti assenti e non sostituiti. Le richieste degli studenti riguardano più risorse, la sostituzione dei docenti assenti, classi meno affollate e maggiori investimenti. Secondo l’Unione degli Studenti, la causa è il deterioramento delle condizioni nelle scuole superiori.

@ilprogressista Gli insegnanti francesi con i loro corpi difendo i propri studenti dalle cariche della polizia. In Francia, docenti si tengono per mano e formano cordoni di protezione davanti alla polizia. Grazie a chi manifesta insieme ai ragazzi e alle ragazze, mettendosi in mezzo per proteggerli. Difendere i propri studenti significa anche difendere il loro diritto a farsi ascoltare. Le proteste, partite dalle periferie di Parigi, questa settimana hanno coinvolto oltre 1.200 licei. Si chiedono insegnanti, classi meno affollate, edifici sicuri e risorse per la scuola pubblica. Perché il quartiere in cui nasci non dovrebbe decidere quanto vale la tua istruzione e quali possibilità avrai domani. In diverse proteste la polizia ha risposto con lacrimogeni e proiettili di gomma, con manifestanti anche gravemente feriti. Docenti sono scesi in strada per sostenere le richieste degli studenti e proteggerli. A chi chiede una scuola migliore servono risposte, investimenti e ascolto. Il diritto a manifestare va tutelato. ✊ Tu hai un professore che si metterebbe in mezzo a una carica della polizia per proteggerti? #Francia #Studenti #Docenti #ScuolaPubblica #protesta #GenZ #IlProgressista ♬ audio originale – @ilprogressista
Francia

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