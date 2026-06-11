Aiutava ad attraversare davanti la scuola, trova lavoro e saluta studenti e docenti: la lettera è virale sui social

Un piccolo gesto quotidiano che per tanti studenti e famiglie era diventato una certezza. Accade in una scuola di Pescara, dove un volontario ha aiutato ragazzi e genitori ad attraversare la strada per tutto l’anno scolastico, accompagnando il suo “servizio” con sorrisi capaci di scaldare il cuore. Ora che le lezioni si sono concluse, racconta IlPescara, l’uomo ha preso carta e penna per scrivere una lettera agli studenti e alle famiglie aiutate nel corso dell’anno, comunicando che ha trovato lavoro e che quindi il prossimo anno scolastico non potrò riprendere il servizio. Il contenuto della missiva è stato stampato e affisso fuori da scuola, e poi fotografato e diffuso sul web, dove in poche ore ha fatto il pieno di like.

“Vi volevo salutare e ringraziare per quest’anno scolastico che ho passato insieme a voi”, ha scritto il volontario nella lettera, “vi lascio questo messaggio perché ho trovato lavoro e dal 1° giugno non potrò più venire e concludere questo percorso con voi che mi avete fatto rivivere un po’ l’’infanzia con le vostre avventure”. Un saluto dolce e nostalgico, scrive IlPescara, “un invito a giocare e scherzare, a correre (ma in sicurezza!), a salutare, a fare anche un piccolo cenno, che poi è sempre un grande gesto di affetto”. Marco, del resto, non ha salutato soltanto i ragazzi e le famiglie, “ma anche il personale della scuola, i baristi del bar, tutti coloro che hanno “reso questa esperienza qualcosa di davvero fantastico”.

Come detto, il messaggio affisso dall’uomo davanti la scuola è stato postato su Facebook, dove è stato accolto con simpatia e un pizzico di commozione. Soprattutto da parte di coloro che nell’ultimo anno scolastico hanno avuto la possibilità di conoscerlo personalmente, e ne sottolinenano l’empatia e la generosità. “Un gran bravo ragazzo!!! Sempre col sorriso e tanta educazione!!“, scrive una mamma sul social network, citata dal quotidiano pescarese. “A Marco un grazie col cuore, i miei bambini a fine anno hanno dato soddisfazione di guardare, sotto suo insegnamento, prima di attraversare. In bocca al lupo per tutto, e grazie per aver scritto quella lettera, ti auguro il meglio“.