Nella mattinata di oggi, 19 novembre, si svolge l’informativa urgente del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sugli allarmi bomba negli istituti scolastici e sugli attacchi hacker nella grande distribuzione alimentare.

Ecco le parole di Piantedosi: “Voglio premettere che il Ministero dell’Interno si occupa dei temi per i riflessi sull’ordine e la sicurezza. Mi concentro sull’apprensione che è seguita agli allarmi bomba. Analoghi episodi si erano già verificati il 19 ottobre e il 2 novembre”.

“Bisogna sottolineare la differenza tra la minaccia cyber e invio di mail massive. Le diverse modalità di azione potrebbero essere accomunati ad una stessa azione. I primi accertamenti hanno escluso la sottrazione di dati trattandosi di dati già pubblici. Chi ha agito mirava a creare disorientamento”.

“Negli episodi nelle scuole l’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di verificare ogni segnalazione confermandone l’infondatezza. Non vi è alcuna emergenza in atto. Vanno evitati allarmismi infondati ma sarebbe un grave errore sottovalutare il fenomeno. In attesa dei risultati degli indagini dobbiamo mantenere una linea d’azione equilibrata”.

“La finalità è la destabilizzazione. Ancora è prematuro attribuire la regia a qualcuno. La Polizia Postale è stata attivata. Sono stati aperti procedimenti penali per procurato allarme a carico di ignoti. Nel dominio digitale risalire con certezza ai mandati richiede verifiche approfondite”.

“Siamo di fronte a operazioni ostili per avere un forte impatto mediatico. Si affianca anche il fenomeno di emulazione di singoli. Le prime verifiche confermano che queste mail sono partite violando account stranieri. L’iniziativa del Governo da cui è scaturita la mia direttiva ha prodotto risultati positivi. L’unico vero cyberattacco è stato quello del 2 novembre nella grande distribuzione alimentare”.

“Se oggi l’Italia è in grado di reagire è perché l’Esecutivo ha lavorato, si pensi alla Legge 90 del 2024. Abbiamo potenziato gli strumenti per la cybersicurezza. Il sistema di cooperazione assicura una gestione tempestiva delle minacce”.

“Gli attacchi gestiti dall’inizio dell’anno al 31 ottobre sono stati 7mila, con un calo rispetto all’anno scorso. Abbiamo destinato quote per garantire la digitalizzazione dei processi del Viminale, ed è stato pubblicato un bando per assumere esperti”.

“Registriamo una maggiore efficacia delle attività di allertamento. Gli investimenti in questo settore sono fatti anche attraverso linee di finanziamento ordinarie. Ho convocato un comitato per la sicurezza pubblica. Abbiamo tracciato quattro direttrici da seguire: potenziare il raccordo informativo e investigativo, intensificare lo scambio, rafforzare i protocolli di risposta rapidi, monitorare”.

“Mi sento di rassicurare famiglie e insegnanti, ogni segnalazione verrà valutata con attenzione. In assenza di elementi concreti dopo la ricezione di una mail massiva non si procede all’evacuazione degli edifici, a meno che lo decida il prefetto”.

“Il modello prevede che in presenza di diffusioni di messaggi minatori le questure procedono a comunicare le informazioni al centro situazioni del Viminale. Non meno importante è il versante della comunicazione al pubblico. I prefetti devono assumere intese per evitare comunicazioni scoordinate. Sulla base dei dati forniti dal Mim, il 16 novembre le mail sono state inviate a 7mila scuole, ma una sola è stata evacuata”.

“La sicurezza nazionale è il primo argine contro queste situazioni. C’è piena consapevolezza che è necessaria una risposta comune tra i Paesi. Europol ha attivato un canale di cooperazione. Su impulso di Meloni il Governo ha optato per la massima condivisione istituzionale. Non dovrebbero esistere opinioni di parte. La serenità delle famiglie è patrimonio comune. Si continuerà a vigilare”.

La direttiva Piantedosi

“Si richiama, in primo luogo, l’attenzione delle istituzioni scolastiche, in caso di ricezione di comunicazioni contenenti minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture, a segnalarle tempestivamente alle locali forze di polizia, affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso concreto e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti”: questo uno dei passaggi della circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito spedita il 13 novembre a tutte le scuole e gli Usr, al termine di una settimana costellata da falsi allarmi bomba – in particolare l’11 novembre e il 12 novembre, e poi anche il 16 – inviati alle istituzioni scolastiche tramite e-mail inviate da Paesi esteri lontani decine di migliaia di chilometri.

Inoltre, in presenza di minacce possibili e realistiche, anche se non sempre facilmente riscontrabili, “le istituzioni scolastiche sono tenute a informare tempestivamente anche l’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”. Questi, “avranno cura di provvedere, poi, al tempestivo inoltro della documentazione all’Amministrazione centrale”.

Il vertice

Con la circolare, che segue il vertice svolto a Palazzo Chigi sull’emergenza venutasi a creare, il dicastero di Viale Trastevere ha voluto dare una risposta univoca anche alle reazioni poco uniformi che hanno avuto le scuole, su decisione dei loro dirigenti scolastici, di fronte alle minacce giunte per via telematica: il fine della comunicazione, hanno spiegato dal Ministero dell’Istruzione, è quello di “favorire una gestione delle situazioni di allarme che consenta, ove la condizioni di sicurezza lo permettano, il mantenimento delle attività e dei servizi”.

Le indicazioni dell’amministrazione scolastica sono le stesse contenute in una direttiva con cui il ministero dell’Interno, nella medesima giornata, ha voluto comunicare la linea generale da assumere in primis ai prefetti, per fornire indicazioni uniformi da adottare dinanzi ad eventuali future “segnalazioni di minacce diffuse mediante comunicazioni telematiche aventi riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica”: la direttiva prodotta dal Viminale, dopo avere specificato che quelle dei giorni passati “non costituiscono attacchi informatici”, intende “promuovere un approccio fondato sulla valutazione dell’attendibilità delle minacce e sull’adozione di misure proporzionate alle effettive condizioni di rischio”.