In questi giorni carichi di notizie relative agli allarmi bomba lanciati da mail massive recapitate, nell’arco di meno di una settimana, a migliaia di scuole in tutta Italia, una 15enne di Catania ha lanciato un ulteriore allarme che si è rivelato infondato.

La vicenda

Come riporta Ansa, la ragazza avrebbe pubblicato su Instagram un messaggio in cui annunciava l’intenzione di collocare un ordigno esplosivo in una scuola del capoluogo etneo. Il contenuto è stato intercettato dagli agenti della Digos nell’ambito di un’attività di monitoraggio dei social network.

Attraverso gli accertamenti, i poliziotti sono risaliti all’intestatario dell’account, scoprendo che a pubblicare il messaggio era stata la figlia minorenne. Nel corso della perquisizione nell’abitazione della ragazza è stata esclusa la presenza di ordigni. La 15enne ha spiegato agli agenti che si trattava soltanto di una trovata goliardica. La 15enne è stata denunciata dalla polizia di Stato di Catania per procurato allarme.

L’altro caso di emulazione

Purtroppo, c’è stato un caso di emulazione: come riporta Il Corriere della Sera, la sera del 12 novembre, davanti ad una scuola di Roma, è stato trovato un finto ordigno. A metterlo nel luogo in questione un ex alunno di 22 anni, che avrebbe lasciato un congegno con timer e antenna, accompagnato da una lettera che annunciava la presenza di più bombe nella scuola.

Dagli accertamenti il gesto non sarebbe legato agli allarmi dei giorni scorsi: dietro ci sarebbero risentimenti personali del giovane nei confronti dell’istituto. Il congegno era comunque inoffensivo.

Si tratterebbe di una vendetta nei confronti degli insegnanti: questa la motivazione che il ventiduenne romano, forse collegato ad ambienti di estrema destra, ha fornito agli investigatori della Digos dopo essere stato fermato nella serata di giovedì nei pressi dell’istituto scolastico dove aveva piazzato con nastro adesivo un finto ordigno composto da una power bank e da un’antenna da auto su una cabina elettrica corredandola con un volantino contenente frasi farneticanti.

Un gesto di emulazione anche rispetto alle migliaia di allarme bomba degli ultimi giorni in diverse scuole di Roma e provincia nonché d’Italia. A dare l’allarme è stata la guardia giurata in servizio che ha segnalato alla polizia la presenza di un individuo vestito di nero con la maschera del personaggio del film “V per vendetta”. Le Forze dell’Ordine lo hanno subito identificato e fermato.