Concorso docenti 2027, bandi attesi entro dicembre: al via la fase organizzativa e novità sui punteggi

Il concorso docenti 2027 entra nella fase preparatoria. I bandi per la scuola dell’infanzia e primaria e per la secondaria di primo e secondo grado, sia su posto comune sia sul sostegno, potrebbero essere pubblicati entro dicembre 2026. A indicare l’avvicinarsi delle nuove procedure sono alcune attività già avviate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, tra cui il censimento e il collaudo delle aule informatiche destinate allo svolgimento delle prove.

La scadenza per completare queste operazioni è stata prorogata al 14 novembre 2026. Nel frattempo, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato le modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli previste dagli Allegati B dei decreti ministeriali 205 e 206 del 2023.

Bandi entro dicembre, proroga per le aule informatiche

Il Ministero ha prorogato al 14 novembre 2026 il termine per il censimento delle aule e il collaudo delle postazioni informatiche che saranno utilizzate per le procedure concorsuali nell’anno scolastico 2026/2027. Si tratta di un passaggio organizzativo che riguarda le scuole di tutto il territorio nazionale e che accompagna la preparazione dei prossimi concorsi.

La proroga, tuttavia, non sembra necessariamente destinata a far slittare la pubblicazione dei bandi. Come ricostruito dalla Tecnica della Scuola, anche nelle precedenti procedure il Ministero aveva pubblicato i provvedimenti mentre le verifiche sulle sedi erano ancora in corso.

Il 7 ottobre 2026, inoltre, il CSPI ha approvato all’unanimità il parere sullo schema di decreto che interviene sugli Allegati B dei DM 205 e 206 del 26 ottobre 2023, relativi alla valutazione dei titoli. Un ulteriore elemento che si inserisce nel percorso di preparazione delle nuove procedure.

Le modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli

Le novità riguardano i punteggi attribuiti ad alcuni titoli culturali e professionali. Come spiegato dal prof Lucio Ficara, tra le modifiche indicate figurano il riconoscimento di 15 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario nella stessa classe di concorso e una diversa valorizzazione dei titoli di specializzazione sul sostegno e dell’abilitazione specifica.

Per questi ultimi sono previsti 12,50 punti per la specializzazione sul sostegno conseguita attraverso i percorsi straordinari o per l’abilitazione specifica ottenuta con un percorso selettivo; il punteggio scenderebbe a 5 punti in caso di percorso non selettivo.

Interventi anche sulle certificazioni linguistiche: 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il C2, se riconosciute. È previsto inoltre un punteggio di 3,75 punti per l’italiano L2 e una maggiore considerazione del servizio specifico, valutato 3 punti per ogni anno.

Le novità normative e i prossimi passaggi

Nel quadro delle nuove procedure rientrano anche alcune disposizioni normative richiamate nell’approfondimento. Il decreto-legge 170 del 30 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre, proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità per gli insegnanti tecnico-pratici di accedere con il diploma e rende strutturali i percorsi abilitanti da 30 CFU.

Un’altra disposizione, il decreto-legge 144 del 7 agosto 2026, convertito nella legge 174 del 5 ottobre 2026, esclude la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi ordinari dopo la conferma in ruolo.

Al momento, dunque, il quadro è quello di una procedura in fase di preparazione, con bandi che potrebbero arrivare entro la fine dell’anno. Per conoscere con certezza posti disponibili, requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, sarà necessario attendere la pubblicazione dei provvedimenti ufficiali.