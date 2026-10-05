Alunno con disabilità ustionato al braccio con un accendino da un compagno di classe: i familiari dell’aggressore non si sono presentati a scuola

Un fatto increscioso si è verificato in un istituto alberghiero del torinese. Come riporta Ansa, uno studente con disabilità sarebbe stato aggredito da un compagno nel bagno della scuola e ustionato al braccio con la fiamma di un accendino.

Tutto sarebbe accaduto giovedì scorso, 1° ottobre. Il giovane ustionato è stato portato in ospedale per le cure del caso. Intanto la scuola ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del compagno, minorenne, ritenuto responsabile del gesto.

“Siamo sconcertati. Nella nostra scuola non erano mai avvenuti episodi di questa gravità”, dichiara la dirigente scolastica, che ha denunciato il fatto ai carabinieri. Toccherà al consiglio di classe decidere il provvedimento disciplinare. “Lo studente rischia non solo una sospensione, ma anche un provvedimento più grave, fino all’allontanamento dall’istituto”, aggiunge la dirigente. La famiglia del giovane vittima dell’aggressione potrebbe inoltre presentare denuncia.

Convocati dalla dirigente, i familiari dell’allievo responsabile dell’aggressione al momento non si sono presentati a scuola. “È successo – spiega la ds – tutto in un attimo. In quello spogliatoio c’erano pochi studenti. Li sentiremo per altri dettagli”. Il compagno accusato del gesto non avrebbe mostrato pentimento. “Non vorremmo che, al ritorno in classe dello studente soccorso in ospedale, potessero ripetersi episodi di questo tipo”, è la preoccupazione della dirigente scolastica.