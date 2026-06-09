Apulia Campus: nasce in Puglia il modello innovativo per la filiera 4+2

La Regione Puglia lancia un nuovo modello di formazione tecnico-professionale policentrico e diffuso sul territorio. Il progetto, denominato Apulia Campus, punta a integrare scuola, ITS Academy, università e imprese in un ecosistema formativo che segue il modello “4+2”: quattro anni di istruzione tecnica o professionale seguiti da due anni negli ITS Academy.

Il progetto e le due sedi

Il campus si sviluppa su due poli principali: il recupero dell’ex Istituto Garibaldi nel centro storico di Lecce e interventi infrastrutturali nell’area di Locorotondo. L’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza Silvia Miglietta ha dichiarato: “Regione Puglia sceglie di innovare, coniugando istruzione e professionalizzazione degli studenti in un campus diffuso fra il Salento e la Valle d’Itria che ha l’ambizione di proporsi come nuovo modello formativo in grado di dialogare anche con le imprese del territorio per favorire l’accesso al lavoro.” Il progetto ha già ottenuto un finanziamento nazionale di due milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la progettazione degli interventi nelle due sedi.

Un modello unico nel panorama nazionale

La configurazione policentrica rappresenta un’esperienza inedita in Italia: non una singola struttura fisica, ma una rete regionale integrata. Il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia Giuseppe Silipo ha sottolineato: “In Puglia abbiamo già registrato due grandi esperienze, sia a Lecce con l’ITS del Turismo che a Locorotondo con l’ITS dell’Agroalimentare. Queste due filiere costituiscono adesso un campus innovativo attraverso l’aggregazione di vari enti come università, enti di ricerca e imprese.” Il progetto è diventato anche un caso di studio per l’INDIRE, che ha avviato un’attività di approfondimento sul modello pugliese riconoscendone il valore per l’evoluzione del sistema nazionale dell’istruzione tecnologica superiore.

I partner e gli obiettivi

L’iniziativa coinvolge un ampio partenariato: Regione Puglia, USR Puglia, istituti scolastici, tre ITS Academy, i comuni di Lecce e Locorotondo, il Politecnico di Bari e le università di Bari e del Salento. La ricercatrice INDIRE Antonella Zuccaro ha spiegato: “Il Campus è concepito come un ecosistema integrato nel quale si intrecciano politiche educative, formative, sociali e ambientali, offrendo opportunità diversificate a giovani e adulti.” L’obiettivo finale è attrarre investimenti, valorizzare i talenti locali e sostenere la competitività del sistema economico pugliese attraverso competenze tecniche ad alta specializzazione.