Arretrati docenti 2026 quando arrivano? Non a giugno. Anief fa una previsione e spiega i motivi del ritardo

Come abbiamo scritto ieri, nella gestione “Stipendiali” di NoiPa è visibile lo stipendio di giugno 2026, ma ancora non si vede il cedolino con tutte le voci. Da una prima consultazione sembra che gli aumenti previsti con il contratto firmato il 1° aprile, ovvero il CCNL scuola 2025/2027 parte economica, non ci siano.

Ma quando arriveranno? “Gli arretrati del nuovo contratto Scuola 2025/2027 presumibilmente saranno erogati a luglio”. A dichiararlo è stata Daniela Rosano, segretaria generale Anief, in un’intervista all’agenzia Teleborsa.

Nel rispondere a chi gli chiedeva che fine hanno fatto i soldi previsti dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale 2025-2027, la sindacalista ha detto che bisogna aspettare “il tempo necessario per gli organi di controllo di verificare tutti gli elementi del nuovo contratto che è stato sottoscritto” lo scorso 1° aprile.

Rosano ha aggiunto che “è importante ricordare che gli arretrati riguarderanno il periodo 2025-2026, ovviamente fino al momento dell’erogazione. E ricordiamo anche che nel 2027 sarà previsto un aumento ulteriore perché ci sono risorse diverse nei tre anni di vigenza del contratto”, ha spiegato la sindacalista.

Aumenti stipendiali docenti

Il nuovo contratto scuola, la parte economica del CCNL 2025-2027, prevede modesti incrementi mensili per docenti e ata, ma ci sarebbero anche gli arretrati a partire dal mese di gennaio 2025 e fino ad arrivare al mese di giugno 2026.. Cerchiamo di capire che tipo di aumenti si attendono nei cedolini dei docenti:

Per esempio un docente laureato e titolare in un Liceo con 33 anni di anzianità riconosciuta, nel mese di giugno 2026, avrebbe dovuto ricevere un aumento mensile tabellare lordo pari a 123,32 euro che, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali del cedolino, si riduce a non più di 80 euro nette mensili.

Arretrati, quanto spetta?

Molto attesi sono in questa fase anche gli arretrati dovuti per l’anno solare 2025 e per il 6 mesi del 2026 che per una classe stipendiale 28 della secondaria II grado docenti laureati sono pari a 1541,37 euro lordi ovvero 1032,84 euro netti.

Da un calcolo approssimato gli importi netti stimati andranno da circa un minimo di 650 euro a circa un massimo di 1.400 euro netti, sempre se presi entro il mese di giugno 2026.

Per adesso sembra che gli arretrati non siano ancora nella disponibilità dei cedolini di giugno. Bisognerà attendere luglio? Non resta che aspettare per capire quando i docenti potranno fruire di questi arretrati per fare fronte al caro bollette e al caro vita più in generale.