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12.10.2026

Dirigenza scolastica, a Roma il IX Convegno ANP “Identità in movimento”

Redazione
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Indice
Le domande al centro del convegno
Gli ospiti
Il programma

Si terrà a Roma martedì 13 e mercoledì 14 ottobre il IX Convegno nazionale dell’ANP, l’associazione nazionale dei dirigenti scolastici, intitolato “Identità in movimento”. L’appuntamento è dedicato alle nuove sfide della dirigenza scolastica, con un programma che intreccia management pubblico, pedagogia, innovazione, disuguaglianze sociali, cultura e nuove tecnologie. Chi non potrà essere presente potrà seguire i lavori in diretta streaming dalla homepage del sito ANP.

Le domande al centro del convegno

Come cambia il ruolo del dirigente scolastico in una società in continua trasformazione? Quali competenze servono per guidare organizzazioni complesse, valorizzare le persone e fare della scuola un presidio di cittadinanza e un motore di futuro? Attorno a questi interrogativi si svilupperà il confronto tra dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia e un gruppo di relatori di diversa provenienza disciplinare e professionale.

Gli ospiti

Tra i relatori spicca Brad Johnson, della Concordia University (USA), keynote speaker internazionale, che interverrà sul ruolo delle relazioni nella costruzione dell’identità professionale e della cultura scolastica. Parteciperanno inoltre:

  • Raffaella Saporito, SDA Bocconi School of Management;
  • Elena Granaglia, professoressa emerita di Scienza delle finanze all’Università Roma Tre e co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità;
  • Paolo Granata, professore associato di Book and Media Studies al St. Michael’s College dell’Università di Toronto;
  • Matteo Bussola, scrittore e fumettista.

Contribuiranno al dibattito anche altri studiosi, esperti e protagonisti del mondo educativo, istituzionale e professionale.

Il programma

La direzione scientifica è di Licia Cianfriglia. I lavori si articoleranno in quattro sezioni: la risignificazione del ruolo del dirigente scolastico; la scuola come presidio civico; il governo responsabile delle organizzazioni e delle risorse; la scuola come motore di futuro, tra nuove competenze e nuove visioni.

La manifestazione si aprirà nel pomeriggio del 13 ottobre con il presidente ANP Antonello Giannelli e, in collegamento, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Nelle due giornate sono previsti anche workshop tematici, realizzati con partner qualificati, per approfondire esperienze e strumenti concreti a supporto dell’innovazione didattica e organizzativa.

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