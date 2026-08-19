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19.08.2026

Assegnazioni provvisorie docenti 2026, quando escono? Ultimi giorni, tante operazioni in corso

Redazione
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Indice
La fase dei reclami
Reclamo motivato
La scadenza

Esiti assegnazioni provvisorie docenti 2026, quando usciranno? La procedura si è chiusa a mezzanotte dello scorso 23 luglio; era possibile inviare la domanda dal 10 luglio. In molti in questi giorni si chiedono quando si avranno notizie sui risultati.

Nella settimana dal 10 al 14 agosto gli Usr hanno pubblicato le prime graduatorie. Tra i primi a farlo l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, che ha dato comunicazione già il 12 agosto. Dal 17 agosto, fino al 24, saranno pubblicati tutti gli esiti finali della mobilità annuale interprovinciale.

Come abbiamo scritto, gli uffici scolastici territoriali sono impegnati nell’esame dei reclami presentati dai docenti su punteggi e posizioni in graduatoria, passaggio necessario prima della pubblicazione dei movimenti definitivi a livello provinciale.

La fase dei reclami

Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie si è aperta la finestra dedicata alle contestazioni: i docenti interessati possono segnalare eventuali errori nel punteggio attribuito o nella posizione occupata, in vista della definizione delle graduatorie definitive su cui si baseranno i movimenti annuali.

Reclamo motivato

I docenti interessati potranno presentare reclamo motivato 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato”, la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

Eventuali reclami dovranno essere presentati, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica: organici.secondogrado.na@istruzione.it

Non saranno presi in considerazione reclami generici, richieste di accesso agli atti contrastanti con la normativa di cui agli art. 22 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. e ii., e quelli inviati ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato.

La scadenza

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

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