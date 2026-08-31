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Attualità
31.08.2026

Inizio scuola 2026, cosa cambia? Dai collegi online ai nuovi programmi, IA e assicurazione sanitaria. Tutte le novità dell’a.s. 2026/27 – VIDEO

Redazione
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IL VIDEO DELLA TECNICA DELLA SCUOLA

Il nuovo anno scolastico è al via e le novità non mancano. Nuovi programmi, nuovi percorsi, nuove regole, divieti e cambiamenti apportati anche dalla tecnologia.

Per quanto riguarda il primo ciclo, spazio ai programmi che le Nuove Indicazioni Nazionali hanno previsto. Novità certo, ma anche un ritorno al passato che ha diviso tra favorevoli e contrari. Tra queste le poesie a memoria, la valorizzazione della Bibbia, il Latino alle scuole medie, l’importanza del corsivo e la storia dell’Occidente.

I tempi impongono anche l’uso dell’intelligenza artificiale nei percorsi educativi. I docenti parteciperanno a collegi e riunioni online, il personale scolastico beneficerà dell’assicurazione sanitaria integrativa mentre i genitori d dovranno esprimere il consenso informato per attività di educazione sessuale e affettiva a scuola e valuteranno l’iscrizione agli istituti tecnici dei propri figli con un rafforzamento del legame con il mondo del lavoro.

IL VIDEO DELLA TECNICA DELLA SCUOLA

Nel nostro video di commento e approfondimento, il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani analizza tutte le novità del nuovo anno scolastico che riguardano docenti, personale scolastico, studenti e genitori.

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