Inizio scuola, consenso informato, indicazioni nazionali, assicurazione sanitaria gratuita per docenti e ATA: le novità a.s. 2026/27. Sei d’accordo? SONDAGGIO

Indice Il sondaggio

Lo scorso 3 agosto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato ad una puntata di Tg2 Post, su Rai2 in cui ha discusso in merito dell’assicurazione sanitaria gratuita per docenti e Ata, dando alcuni importanti aggiornamenti.

Lo stesso giorno è stato finalmente sottoscritto il contratto, che è stato inviato agli organi di controllo per la registrazione. La data di attivazione dell’assicurazione sanitaria è prevista, come anticipato, per l’inizio dell’autunno. Dalla data di attivazione decorrerà il quadriennio di copertura per il personale.

La polizza, di tipo collettivo, riguarda il personale in servizio, tra cui:

il personale in distacco o comando

i docenti di ruolo e a tempo determinato (con contratto almeno al termine delle attività didattiche)

il personale ATA di ruolo e a tempo determinato (con contratto almeno al termine delle attività didattiche)

i dirigenti scolastici

gli insegnanti di religione cattolica

il personale educativo

il personale e i dipendenti del Ministero

La Tecnica della Scuola, attraverso un sondaggio, vuole conoscere il parere di docenti, personale scolastico, genitori e non solo sulle novità del nuovo anno scolastico 2026/27.

Il sondaggio

Nel sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Dirigente

Docente

Personale ATA

Genitori

Studenti

Altro

Qual è la novità che ti convince di meno?

Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente

Intelligenza artificiale per innovare la didattica

Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità

Collegi e riunioni scolastiche online

Assicurazione sanitaria integrativa

Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro

Qual è la novità che ti convince di più?

Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente

Intelligenza artificiale per innovare la didattica

Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità

Collegi e riunioni scolastiche online

Assicurazione sanitaria integrativa

Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro

Quali sono le novità che avresti, invece, voluto introdurre? (Risposta aperta)