Inizio scuola, consenso informato, indicazioni nazionali, assicurazione sanitaria gratuita per docenti e ATA: le novità a.s. 2026/27. Sei d’accordo? SONDAGGIO

Lo scorso 3 agosto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato ad una puntata di Tg2 Post, su Rai2 in cui ha discusso in merito dell’assicurazione sanitaria gratuita per docenti e Ata, dando alcuni importanti aggiornamenti.
Lo stesso giorno è stato finalmente sottoscritto il contratto, che è stato inviato agli organi di controllo per la registrazione. La data di attivazione dell’assicurazione sanitaria è prevista, come anticipato, per l’inizio dell’autunno. Dalla data di attivazione decorrerà il quadriennio di copertura per il personale.
La polizza, di tipo collettivo, riguarda il personale in servizio, tra cui:
- il personale in distacco o comando
- i docenti di ruolo e a tempo determinato (con contratto almeno al termine delle attività didattiche)
- il personale ATA di ruolo e a tempo determinato (con contratto almeno al termine delle attività didattiche)
- i dirigenti scolastici
- gli insegnanti di religione cattolica
- il personale educativo
- il personale e i dipendenti del Ministero
La Tecnica della Scuola, attraverso un sondaggio, vuole conoscere il parere di docenti, personale scolastico, genitori e non solo sulle novità del nuovo anno scolastico 2026/27.
Il sondaggio
Nel sondaggio troverai le seguenti domande:
Qual è il tuo ruolo?
- Dirigente
- Docente
- Personale ATA
- Genitori
- Studenti
- Altro
Qual è la novità che ti convince di meno?
- Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente
- Intelligenza artificiale per innovare la didattica
- Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità
- Collegi e riunioni scolastiche online
- Assicurazione sanitaria integrativa
- Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro
Qual è la novità che ti convince di più?
- Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente
- Intelligenza artificiale per innovare la didattica
- Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità
- Collegi e riunioni scolastiche online
- Assicurazione sanitaria integrativa
- Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro
Quali sono le novità che avresti, invece, voluto introdurre? (Risposta aperta)