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Prima Ora | notizie del 31 agosto

Attualità
31.08.2026

Inizio scuola, consenso informato, indicazioni nazionali, assicurazione sanitaria gratuita per docenti e ATA: le novità a.s. 2026/27. Sei d’accordo? SONDAGGIO

Redazione
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Indice
Il sondaggio

Lo scorso 3 agosto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato ad una puntata di Tg2 Post, su Rai2 in cui ha discusso in merito dell’assicurazione sanitaria gratuita per docenti e Ata, dando alcuni importanti aggiornamenti.

Lo stesso giorno è stato finalmente sottoscritto il contratto, che è stato inviato agli organi di controllo per la registrazione. La data di attivazione dell’assicurazione sanitaria è prevista, come anticipato, per l’inizio dell’autunno. Dalla data di attivazione decorrerà il quadriennio di copertura per il personale.

La polizza, di tipo collettivo, riguarda il personale in servizio, tra cui:

  • il personale in distacco o comando
  • i docenti di ruolo e a tempo determinato (con contratto almeno al termine delle attività didattiche) 
  • il personale ATA di ruolo e a tempo determinato (con contratto almeno al termine delle attività didattiche)
  • i dirigenti scolastici 
  • gli insegnanti di religione cattolica 
  • il personale educativo 
  • il personale e i dipendenti del Ministero 

La Tecnica della Scuola, attraverso un sondaggio, vuole conoscere il parere di docenti, personale scolastico, genitori e non solo sulle novità del nuovo anno scolastico 2026/27.

PARTECIPA AL SONDAGGIO

Il sondaggio

Nel sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

  • Dirigente
  • Docente
  • Personale ATA
  • Genitori
  • Studenti
  • Altro

Qual è la novità che ti convince di meno? 

  • Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente
  • Intelligenza artificiale per innovare la didattica
  • Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità
  • Collegi e riunioni scolastiche online
  • Assicurazione sanitaria integrativa
  • Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro

Qual è la novità che ti convince di più? 

  • Nuove linee guida: poesie a memoria, Bibbia, Latino, corsivo e storia dell’Occidente
  • Intelligenza artificiale per innovare la didattica
  • Consenso informato dei genitori per educazione alla sessualità
  • Collegi e riunioni scolastiche online
  • Assicurazione sanitaria integrativa
  • Riforma istituti tecnici connesso al mondo del lavoro

Quali sono le novità che avresti, invece, voluto introdurre? (Risposta aperta)

Clicca e partecipa al sondaggio

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