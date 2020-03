Azzolina: “Anno scolastico sarà valido, docenti hanno piena libertà di valutazione”

Lungo intervento del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Radio Rai, nel corso del programma “Tutti in classe”. Tanti gli argomenti trattati, dalla didattica a distanza fino alla maturità.

Sulla validità dell’anno scolastico ecco cosa dice il ministro: “L’anno scolastico sarà valido e gli insegnanti hanno la piena libertà di valutare come ritengono opportuno. Moltissimi lo stanno già facendo, stanno già valutando grazie alla didattica a distanza ma io non ho l’ossessione del voto. L’importante è stare vicino ai ragazzi che sono smarriti, non hanno più la loro routine. Gli insegnanti sono fondamentali dal punto di visto emotivo, soprattutto in quelle zone come la Lombardia in cui l’isolamento e la tristezza si stanno combattendo anche grazie alla scuola. I prof regalano momenti di serenità in momenti tristissimi”.

