Bocciato per un’unica materia con 11 voti sufficienti e la media del 6,38: il TAR annulla la decisione della scuola e riammette lo studente

Un quadro scolastico caratterizzato da voti ampiamente sufficienti in undici discipline su dodici, una media generale pari a 6,38 e una dimostrata capacità di recupero durante l’anno non sono bastati a un alunno iscritto al terzo anno di un istituto superiore di Reggio Emilia per evitare la bocciatura a fine agosto. A determinare la non ammissione alla classe quarta era stata un’unica insufficienza nella materia “Economia aziendale e Geo-politica”, confermata al termine della prova del debito formativo estivo.

Ritenendo il provvedimento viziato da un difetto di valutazione e da una sproporzione di giudizio, la famiglia dello studente si è rivolta alla giustizia amministrativa. Con la sentenza n. 449/2026, pubblicata il 12 ottobre 2026, la Prima Sezione del TAR Emilia-Romagna (Sezione staccata di Parma) ha accolto integralmente le ragioni del ricorrente, annullando la delibera del Consiglio di classe del 28 agosto 2026 e confermando la definitiva ammissione dello studente alla quarta classe.

La pronuncia dei magistrati parmensi riafferma un principio cardine dell’ordinamento scolastico italiano: la decisione finale sulla promozione deve scaturire da una valutazione complessiva e prognostica dello studente e non dal mero riscontro aritmetico dell’esito negativo di un singolo test.

Il rendimento scolastico: undici materie sufficienti e la media del 6,38

Come documentato negli atti processuali, il percorso dell’alunno nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 aveva evidenziato una costante traiettoria di miglioramento. Nel primo trimestre, lo studente aveva registrato tre valutazioni insufficienti (voto 4 in Inglese, voto 5 in Spagnolo e voto 5 in Economia aziendale). Nella seconda parte dell’anno, il ragazzo era riuscito a colmare integralmente due dei tre debiti, riportando la sufficienza piena (voto 6) sia in Inglese sia in Spagnolo allo scrutinio finale di giugno.

Al termine delle lezioni ordinarie, nonostante la media complessiva fosse pari a 6,38, il Consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio nella sola disciplina di Economia aziendale, rinviando la decisione al termine dei corsi di recupero estivi.

Le criticità del corso di recupero e la prova di agosto

La controversia ha fatto emergere diverse anomalie procedurali e organizzative legate alla gestione del debito formativo da parte dell’istituto scolastico:

Durata ridotta del corso di recupero: l’istituto ha attivato un intervento formativo estivo della durata complessiva di sole otto ore (articolato in quattro incontri), a fronte delle 15 ore stabilite di norma dall’articolo 2, comma 9, dell’Ordinanza Ministeriale 5 novembre 2007 n. 92. Accorpamento delle classi: il corso è stato organizzato riunendo insieme gli studenti di quattro diverse sezioni terze. Modalità di verifica e commissione: alla prova di verifica di fine agosto 2026 hanno sovrinteso tre docenti esterni al Consiglio della classe, mentre a ciascuna delle classi accorpate è stato somministrato un compito differente per struttura e punteggio. Esito della prova: nella prova scritta, lo studente ha conseguito 44 punti su 120 disponibili (a fronte di una soglia di sufficienza fissata al 60%, pari a 72 punti), ottenendo la conferma del voto 4.

Il Consiglio di classe ha così recepito il voto numerico della verifica e ha decretato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, motivando la decisione con la permanenza di “gravi lacune” e la presunta assenza di progressi rispetto ai livelli di partenza.

La decisione del TAR: perché la bocciatura è illegittima

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Parma ha ritenuto fondato l’ottavo motivo di ricorso, assorbendo le ulteriori censure sollevate dai legali dello studente.

I giudici hanno evidenziato come il giudizio espresso dalla scuola si sia limitato a “fotografare” il punteggio insufficiente nella singola materia di Economia aziendale, omettendo del tutto di considerare:

Il rendimento generale ampiamente positivo : l’alunno vantava voti compresi tra il 6 e l’8 in tutte le altre undici discipline e una media di 6,38.

: l’alunno vantava voti compresi tra il 6 e l’8 in tutte le altre undici discipline e una media di 6,38. La provata capacità di recupero : il Consiglio di classe non ha tenuto conto del netto progresso compiuto dallo studente tra il primo e il secondo periodo dell’anno, durante il quale era stato in grado di azzerare le insufficienze in due lingue straniere.

: il Consiglio di classe non ha tenuto conto del netto progresso compiuto dallo studente tra il primo e il secondo periodo dell’anno, durante il quale era stato in grado di azzerare le insufficienze in due lingue straniere. I progressi interni alla materia: nella stessa disciplina di Economia aziendale, i punteggi percentuali ottenuti dall’alunno nelle verifiche scritte erano cresciuti dal 34,6% di novembre 2025 al 46,7% nella prova di marzo 2026, dimostrando l’esistenza di evidenti margini di miglioramento.

L’obbligo della “valutazione complessiva”

Richiamando l’articolo 8, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 e precedenti giurisprudenziali conformi (in particolare TAR Campania – Salerno n. 1708/2017 e TAR Bolzano n. 73/2026), la sentenza ribadisce che il giudizio di integrazione dello scrutinio finale: “deve essere espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, sia in caso di esito positivo sia in caso di esito negativo, richiede l’adozione di un approccio globale.”

La valutazione scolastica, come sancito dall’articolo 1 della medesima ordinanza ministeriale, costituisce un percorso pedagogico volto a favorire l’apprendimento. Focalizzare la delibera di bocciatura esclusivamente sul voto numerico di un singolo test estivo, senza formulare una reale prognosi sulle capacità dell’alunno di affrontare con profitto l’anno successivo alla luce della sua intera carriera scolastica, integra i vizi di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

Quando un alunno mostra impegno, ottiene la media del sei ed eccelle o raggiunge la sufficienza nella quasi totalità delle materie, il Consiglio di classe è tenuto a motivare in modo approfondito e rigoroso per quali ragioni una singola lacuna residua debba precludere la prosecuzione del percorso di studi.

Annullando la delibera di bocciatura e confermando la promozione dello studente alla classe quarta, i giudici amministrativi hanno riaffermato la centralità dello studente e del suo globale percorso di apprendimento rispetto a rigide ed estrapolate logiche sanzionatorie.