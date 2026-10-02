Caldo a scuola, Faraone (Iv): “Stanziati in media 40 euro per aula. Ma a ottobre più che il condizionatore serve il termosifone”

Sui fondi per combattere il caldo a scuola arriva anche la presa di posizione di Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista, che contesta le azioni del governo Meloni. “Siamo al ridicolo”, scrive Faraone in una nota. “Dopo mesi di studenti e insegnanti costretti a fare lezione in aule bollenti, il ministro Valditara trova finalmente la soluzione: 3.153 euro a scuola per il raffrescamento. E li assegna a ottobre, quando più che il condizionatore comincia a servire il termosifone”.

“Ma cosa dovrebbe farci una scuola con poco più di tremila euro?”, si chiede l’esponente di Italia Viva. “Parliamo, in media, di circa 40 euro ad aula. Valditara pensa di risolvere il problema comprando qualche ventilatore? Peraltro, inizialmente arriverà soltanto il 70% del finanziamento: poco più di 2.200 euro. La domanda più importante è un’altra: ministro Valditara, cosa avete tagliato per finanziare questa operazione? “. Nelle scorse settimane, La Tecnica della Scuola ha dedicato diversi articoli al tema.

Visto che il governo non ha messo risorse aggiuntive per la scuola, sarebbe utile sapere quale voce è stata sacrificata per comprare qualche ventilatore”, aggiunge Faraone. “Perché mentre si distribuisce questa mancetta, in molte regioni italiane le scuole cadono letteralmente a pezzi: infiltrazioni, soffitti che cedono, impianti vecchi, edifici da mettere in sicurezza. A questo punto da Valditara aspettiamo soltanto il bonus ombrellone a dicembre e il finanziamento per il riscaldamento delle scuole a Ferragosto“.