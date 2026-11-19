Indice Carta del docente e supplenze

Cosa ci dicono i numeri ufficiali degli incarichi già disposti da GPS? Cosa succede dopo il 31 dicembre per quanto riguarda gli incarichi di supplenza al 30 giugno o al 31 agosto? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Possiamo dire che i numeri non mentono mai per quanto riguarda gli incarichi di supplenza ufficiali e da GPS, dunque al 30 giugno e 31 agosto 2027 con scadenza fino al termine delle attività didattiche o fino alla fine dell’anno scolastico, cioè 31 agosto.

Siamo al 18 di novembre con 227.219 incarichi di supplenza da GPS. Prevalentemente quasi il 95% è riferito a incarichi che sono con scadenza 30 giugno. Solo il 5-6% ha una scadenza al 31 agosto. Questo è importantissimo dirlo perché le cattedre che arrivano nelle tornate del primo bollettino sono quasi tutte al 30 giugno, solo una minima parte proprio quotata intorno al 5% del numero totale delle supplenze, dunque delle 227.000 supplenze, sono riferite al 31 agosto.

Circa 15.250 incarichi sono stati riassegnati per la seconda volta perché chi aveva avuto nel primo bollettino l’incarico non si è presentato in servizio oppure si sono verificate situazioni di abbandono di servizio e quindi si è dovuto ritornare a nominare sugli stessi posti per una seconda volta, circa il 6-7% di queste situazioni. Ma il dato interessante, è che circa 21.000 sono gli interpelli andati a segno, per la precisione 21.034 contratti dati attraverso interpello mirato”.

Carta del docente e supplenze

“L’asse che comunica questi due argomenti è prevalentemente il fatto che siccome la Carta del docente deve essere anche assegnata a coloro che hanno una supplenza di carattere annuale fino al 31 agosto, ma anche fino al 30 giugno, dunque con gli incarichi delle GPS, il saldo dovrà essere calcolato dopo dicembre 2026, cioè al termine di tutti i bollettini e dunque in gennaio avremo l’esito di quanto potrà essere dato a singolo docente di ruolo o con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno o 31 agosto 27.

La cifra dovrebbe oscillare tra le 150 e le 370 euro a singolo docente. Ricordo che l’anno scorso la cifra fu di 383 euro, quest’anno si presume, che si abbassi di altri 10-20 euro in meno, dunque tra le 370 euro a singolo docente. Questa è la situazione, non solo i docenti, ma anche il personale educativo ha diritto ad avere questa Carta del docente”.