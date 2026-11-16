Docenti neoassunti, on-line il portale INDIRE per l’anno di formazione e prova 2026/2027

Il portale Neoassunti 2026/2027 di INDIRE è on-line, per supportare i docenti neoassunti e quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nello svolgimento delle attività previste durante l’anno di formazione e prova.

L’ambiente di formazione tuttavia non è ancora aperto. INDIRE infatti scrive:

“L’ambiente Neoassunti a.s. 2026/27 sarà aperto prossimamente.

Daremo comunicazione dell’avvenuta apertura attraverso i nostri canali istituzionali e social.

Vi invitiamo pertanto di seguire i nostri aggiornamenti”.

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In attesa della pubblicazione dell’annuale circolare che disciplina l’anno di prova, riepiloghiamo chi deve e chi non deve svolgerlo.

Chi è obbligato a svolgere il periodo di prova

Sono tenuti al periodo di formazione e prova:

Docenti al primo anno con incarico a tempo indeterminato: rientrano in questa categoria tutti i docenti, inclusi quelli di religione cattolica (I.R.C.), che aspirano alla conferma in ruolo. Sono compresi i vincitori di concorso inizialmente assunti a tempo determinato e il cui contratto è stato trasformato a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione.

rientrano in questa categoria tutti i docenti, inclusi quelli di religione cattolica (I.R.C.), che aspirano alla conferma in ruolo. Sono compresi i vincitori di concorso inizialmente assunti a tempo determinato e il cui contratto è stato trasformato a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione. Docenti in caso di mancato superamento o ripetizione: chi non ha potuto completare il periodo di formazione e prova negli anni precedenti, chi ha richiesto la proroga, o chi non ha superato il test finale e la valutazione negativa l’anno precedente, è tenuto a ripeterlo. In caso di ripetizione, è obbligatoria anche la partecipazione alle connesse attività formative.

chi non ha potuto completare il periodo di formazione e prova negli anni precedenti, chi ha richiesto la proroga, o chi non ha superato il test finale e la valutazione negativa l’anno precedente, è tenuto a ripeterlo. In caso di ripetizione, è obbligatoria anche la partecipazione alle connesse attività formative. Docenti assunti a seguito di passaggio di ruolo: l’obbligo è esteso ai docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Si specifica che, se il passaggio avviene nella scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è sempre dovuto.

Per tutti i soggetti obbligati, il superamento è subordinato al servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nell’anno scolastico, di cui almeno centoventi giorni dedicati ad attività didattiche, oltre al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso formativo.

Le categorie escluse dall’obbligo

Non devono, invece, svolgere il periodo di prova e formazione i docenti che: