Docenti neoassunti, on-line il portale INDIRE per l’anno di formazione e prova 2026/2027

Il portale Neoassunti 2026/2027 di INDIRE è on-line, per supportare i docenti neoassunti e quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nello svolgimento delle attività previste durante l’anno di formazione e prova.
L’ambiente di formazione tuttavia non è ancora aperto. INDIRE infatti scrive:
“L’ambiente Neoassunti a.s. 2026/27 sarà aperto prossimamente.
Daremo comunicazione dell’avvenuta apertura attraverso i nostri canali istituzionali e social.
Vi invitiamo pertanto di seguire i nostri aggiornamenti”.
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In attesa della pubblicazione dell’annuale circolare che disciplina l’anno di prova, riepiloghiamo chi deve e chi non deve svolgerlo.
Chi è obbligato a svolgere il periodo di prova
Sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- Docenti al primo anno con incarico a tempo indeterminato: rientrano in questa categoria tutti i docenti, inclusi quelli di religione cattolica (I.R.C.), che aspirano alla conferma in ruolo. Sono compresi i vincitori di concorso inizialmente assunti a tempo determinato e il cui contratto è stato trasformato a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione.
- Docenti in caso di mancato superamento o ripetizione: chi non ha potuto completare il periodo di formazione e prova negli anni precedenti, chi ha richiesto la proroga, o chi non ha superato il test finale e la valutazione negativa l’anno precedente, è tenuto a ripeterlo. In caso di ripetizione, è obbligatoria anche la partecipazione alle connesse attività formative.
- Docenti assunti a seguito di passaggio di ruolo: l’obbligo è esteso ai docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Si specifica che, se il passaggio avviene nella scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è sempre dovuto.
Per tutti i soggetti obbligati, il superamento è subordinato al servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nell’anno scolastico, di cui almeno centoventi giorni dedicati ad attività didattiche, oltre al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso formativo.
Le categorie escluse dall’obbligo
Non devono, invece, svolgere il periodo di prova e formazione i docenti che:
- Hanno già superato la prova nello stesso grado: sono esonerati i docenti che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, indipendentemente dal fatto che fosse su posto comune o su posto di sostegno.
- Rientro in precedente ruolo: coloro che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo in cui avevano già svolto positivamente il periodo di prova.
- Docenti già in ruolo con riserva: chi era già stato immesso in ruolo con riserva, ha superato positivamente l’anno di formazione e prova, ed è nuovamente assunto per il medesimo ordine o grado.
- Trasferimento di tipologia di posto o cattedra: sono esonerati i docenti che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa) nell’ambito dello stesso grado di istruzione, o coloro che hanno ottenuto il passaggio di cattedra all’interno del medesimo grado di scuola. L’esclusione vale anche per chi ha concluso positivamente la prova a seguito di una selezione finalizzata all’immissione in ruolo ed è successivamente immesso in ruolo su una classe di concorso dello stesso grado di scuola, ma tramite una diversa procedura selettiva.