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20.08.2026

Come avverrà la notifica dell’esito positivo della Mini Call Veloce? Arriverà un’email o un messaggio anche sull’app IO?

Sara Adorno
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Indice
Come avverrà la notifica dell'esito positivo della Mini Call Veloce? Arriverà un'email o un messaggio anche sull'app IO?
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Assegnazione della provincia e della sede
Preclusione a seguito dell’accettazione

Con la chiusura della presentazione dell’Istanza di mini call veloce, rimangano diversi dubbi. Dopo l’assegnazione della provincia cosa succede per avere la sede del ruolo? Quando si parte con i bollettini per gli incarichi di supplenza 2026/2027? Come funzionerà il bollettino “0” per avere la continuità sul posto di sostegno?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 18 agosto insieme al nostro esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Come avverrà la notifica dell’esito positivo della Mini Call Veloce? Arriverà un’email o un messaggio anche sull’app IO?

A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “Sì, il sistema invierà una notifica via email all’indirizzo registrato sulla piattaforma Istanze Online. L’esito sarà comunque verificabile in tempo reale accedendo alla propria area riservata sul portale di Istanze Online”.

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Assegnazione della provincia e della sede

Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Preclusione a seguito dell’accettazione

Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:
• Alla continuità didattica su posto di sostegno;
• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;
• Alla procedura dell’interpello.

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