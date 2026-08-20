Mini Call Veloce, quando inizierà la pubblicazione dei bollettini per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno per l’anno scolastico 2026/2027?

Con la chiusura della presentazione dell’Istanza di mini call veloce, rimangano diversi dubbi. Dopo l’assegnazione della provincia cosa succede per avere la sede del ruolo? Quando si parte con i bollettini per gli incarichi di supplenza 2026/2027? Come funzionerà il bollettino “0” per avere la continuità sul posto di sostegno?
Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 18 agosto insieme al nostro esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.
A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “Le operazioni di elaborazione delle GPS inizieranno nella settimana che va dal 24 agosto alla fine del mese. Si prevede che la pubblicazione del “bollettino zero” e del “bollettino uno” possa avvenire entro il 31 agosto, consentendo alla maggior parte dei precari di essere in cattedra e prendere regolarmente servizio il 1° settembre. Successivamente, le nomine continueranno con bollettini successivi per coprire i posti rimasti vacanti fino al 31 dicembre e oltre”.
Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.
Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:
• Alla continuità didattica su posto di sostegno;
• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;
• Alla procedura dell’interpello.