Mini Call Veloce, quando inizierà la pubblicazione dei bollettini per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno per l’anno scolastico 2026/2027?

Con la chiusura della presentazione dell’Istanza di mini call veloce, rimangano diversi dubbi. Dopo l’assegnazione della provincia cosa succede per avere la sede del ruolo? Quando si parte con i bollettini per gli incarichi di supplenza 2026/2027? Come funzionerà il bollettino “0” per avere la continuità sul posto di sostegno?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 18 agosto insieme al nostro esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Quando inizierà la pubblicazione dei bollettini per le supplenze annuali (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l’anno scolastico 2026/2027?

A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “Le operazioni di elaborazione delle GPS inizieranno nella settimana che va dal 24 agosto alla fine del mese. Si prevede che la pubblicazione del “bollettino zero” e del “bollettino uno” possa avvenire entro il 31 agosto, consentendo alla maggior parte dei precari di essere in cattedra e prendere regolarmente servizio il 1° settembre. Successivamente, le nomine continueranno con bollettini successivi per coprire i posti rimasti vacanti fino al 31 dicembre e oltre”.

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Assegnazione della provincia e della sede

Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Preclusione a seguito dell’accettazione

Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:

• Alla continuità didattica su posto di sostegno;

• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;

• Alla procedura dell’interpello.