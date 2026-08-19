Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Docenti
19.08.2026

Mini call veloce 2026, accettazione della sede e limite dei cinque giorni: procedura conclusa, che succede ora?

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Posti disponibili: lo schema
Chi poteva presentare la domanda
Assegnazione della provincia e della sede
Preclusione a seguito dell’accettazione
Mancata presentazione della domanda

Mini call veloce sostegno, chiusa la finestra temporale utile per compilare la domanda: la procedura utile per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS si è conclusa alle ore 12:00 di oggi, 19 agosto.

Quest’anno c’è una novità: con il decreto 45 del 2025, il Mim ha ridisegnato le procedure per le immissioni in ruolo. La novità principale riguarda l’introduzione degli elenchi regionali, un nuovo canale di accesso al ruolo pensato per gli insegnanti idonei ai concorsi ma rimasti senza cattedra.

Posti disponibili: lo schema

Ecco un utile schema in base a quanto comunicato dagli Usr dei posti disponibili.

Chi poteva presentare la domanda

Poteva presentare la domanda i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari, per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno.

Potevano presentare la domanda anche i docenti che sono stati inseriti con riserva a condizione di averla sciolta entro il 2 luglio 2026.

Assegnazione della provincia e della sede

Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Preclusione a seguito dell’accettazione

Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:
• Alla continuità didattica su posto di sostegno;
• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;
• Alla procedura dell’interpello.

Mancata presentazione della domanda

Ai candidati che non hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura per la call veloce, o che non dovessero ricevere l’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) è consentito partecipare alle procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, previste dalla normativa vigente.

mini call veloce

Mini call veloce 2026, posti disponibili: 19 agosto ultimo giorno per fare domanda, ecco fino a quando si può – VIDEO TUTORIAL

Mini call veloce, ultime ore per la compilazione. Il punto dell’esperto

Mini call veloce 2026, posti disponibili e come fare domanda – VIDEO TUTORIAL

Mini call veloce 2026: ultime ore, poi tutte le procedure per le supplenze – Rivedi la Diretta

Mini call veloce 2026, posti disponibili: Adss e Admm sature, ecco dove si può fare domanda

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Inizio scuola, in Piemonte tante cattedre scoperte, specie alla primaria e sul sostegno. Ancora carenza cronica di specializzati

Daniele Di Frangia

Mini call veloce 2026, accettazione della sede e limite dei cinque giorni: procedura conclusa, che succede ora?

Redazione

Utilizzazione e assegnazione provvisoria, ecco cosa deve fare il docente che ha avuto assegnata la cattedra richiesta

Lucio Ficara

ChatGpt, arriva la versione con la “modalità studio” dedicata agli alunni: rivoluzione a scuola? Ecco cosa devono sapere i docenti

Redazione
vai alla ricerca avanzata