Come si diventa insegnanti di ruolo?

Diventare insegnante di ruolo nella scuola italiana, prevede il passaggio di tre step e il superamento dell’anno di formazione e prova:

Il possesso del titolo di studio ;

; L’ abilitazione all’insegnamento;

all’insegnamento; Il superamento di un concorso pubblico e rientrare in graduatoria nel numero di vincitori.

Fermo restante che la procedura è diversa per ordine e grado di scuola e per la tipologia di posto se riguarda il curriculare o il sostegno.

Scuola dell’infanzia e primaria

Per diventare docente di ruolo nella scuola dell’infanzia o primaria su posto comune, il titolo di studio (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale o socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) è un titolo abilitante che consente la partecipazione al concorso per titoli ed esami, superato il quale si è immessi in ruolo e si affronta un anno di formazione e prova per ottenerne la conferma definitiva.

Scuola Secondaria di I e II grado

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado per posto comune, la procedura prevista prevede, oltre al possesso di una laurea specialistica/magistrale, i seguenti passaggi obbligatori consistenti:

Superamento di un percorso accademico universitario abilitante da 60 CFU; per i docenti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale, è sufficiente un percorso ridotti da 30 CFU.

Superamento delle prove selettive di un concorso pubblico regionale

Superare dell’anno di formazione e prova per ricevere la conferma definitiva nel ruolo docente a tempo indeterminato.

Insegnanti Tecnico-Pratici:

Per accedere alle classi di concorso per docenti tecnico-pratici, e disposizioni prevedono il possesso del solo diploma di scuola superiore. Detta deroga secondo le disposizioni del decreto 170 del 30 settembre 2026 scadrà il 31 dicembre del 2027 per cui, tranne ulteriore deroga, dal primo gennaio 2028 occorre avere almeno la laurea triennale.

Posti di Sostegno:

Per diventare docente di sostegno di ruolo occorre oltre al titolo di studio ordinario e all’abilitazione, la specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’ordine di scuola per il quale s’intende accedere, tramite il superamento del corso universitario del TFA Sostegno. Conseguita la specializzazione, si può partecipare al relativo concorso per accedere al ruolo sui posti di sostegno e superare l’anno di formazione e prova.