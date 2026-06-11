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Docenti
11.06.2026

Come diventare insegnante? Titoli, abilitazione e concorsi, tutto quello che c’è da sapere

Salvatore Pappalardo
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Indice
Crediti formativi
Docente di sostegno
Sistema scolastico

Per diventare insegnante occorre avere un titolo di studio specifico che consente l’accesso al ruolo di docente nel grado di scuola cui si desidera insegnare, l’abilitazione all’insegnamento: occorre poi partecipare a un concorso, superare le prove previste e collocarsi in graduatoria in posizione utile per l’immissione in ruolo.

Crediti formativi

In merito al titolo di studio per accedere all’insegnamento occorre la laurea magistrale specifica per la classe di concorso, anche se eccezionalmente, per gli ITP e i docenti di scuola dell’infanzia e primaria è previsto il diploma purché conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; per quanto riguarda il percorso di laurea devono essere previsti dei crediti nel settore specifico della disciplina che s’intende insegnare.

Docente di sostegno

Per gli aspiranti a diventare docenti di sostegno agli alunni con disabilità, oltre al titolo di studio e l’abilitazione, bisogna avere la specializzazione sul TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per il grado di scuola cui si aspira ad accedere.

Sistema scolastico

Il sistema scolastico presenta un’articolazione diversa che va dalla scuola dell’infanzia, alla secondaria di secondo grado e per ogni ordine di scuola sono richieste competenze professionali diverse in relazione all’età degli alunni, anche se la procedura per accedere all’insegnamento ha una struttura uguale e prevede un percorso formativo costituito dal titolo di studio, dall’abilitazione all’insegnamento e dal risultare vincitore di un concorso: nel caso in cui non si dovesse rientrare tra i vincitori, oltre alla possibilità di iscriversi negli elenchi regionali, si può partecipare alla procedura per le supplenze.

AbilitazioneTitoli

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